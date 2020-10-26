婚宴派對酒席 外賣愈來愈旺

準備送外婚宴的外賣佳肴。（Lucy陳提供）

新冠疫情 擋不住情侶對美好生活的嚮往，愈來愈多華洋情侶採用外買送府方式如期舉辦婚宴，熱鬧不遜傳統，更格外凸顯疫期婚宴的溫暖浪漫。

餐飲商家表示，從9月中開始，通過外賣到府辦婚宴、壽宴和生日派對的人愈來愈多，一些想吃餐館味道卻仍擔心疫情的人，幾戶合起來一起叫上一、兩桌外賣小聚的情況很常見。

「僅這個周末，我們就送了三次婚宴外賣」，羅斯密市888海珍總經理Lucy陳表示，一個午宴、兩個晚宴，總共15桌婚宴佳肴，裝了滿滿三車，分送拉朋地、艾爾蒙地和羅斯密。

Lucy說，客人今年初訂了結婚酒席，準備10月底大宴賓客。萬萬沒有想到新冠疫情爆發，人人隔離在家，餐館堂食被迫關門。客人4月無奈打來電話，要求取消婚宴訂單。沒想到一個月前，又再次來電，詢問餐館可否宴席外送到府，並表示，「希望如期舉辦婚禮，大家都希望早日喝到喜酒」。

「我們的師傅從早上8點就開始備料做菜」，按照中式婚宴傳統，十道菜象徵十全十美，Lucy表示，因爲洛杉磯餐館堂食尚未開放，且公共衛生局和市府對民眾聚會規模有嚴格限制，所以客人婚宴訂單都以五桌爲上限，賓客多的人家，只能分開時間進餐，或新娘家和新郎家分開宴客，但還是非常熱鬧。

新人們在自家後院搭建遮陽擋風的臨時帳篷，成排成片的獻花裝飾著婚宴現場，喜氣洋洋。Lucy表示，婚宴外賣送上府由於食用時間有距離，所以傳統菜單有些調整，比如用豐富多彩的綜合冷盤，替代傳統的片皮鴨，用龍蝦替代蒸魚等，將每一桌十道菜全部打包後放入一個大箱子，包括配菜和調味料，一一詳細註明，五桌宴席要五個大箱子，餐館人員使用空調專車送到門口，主人家自己擺桌。

亞凱迪亞 居民張太太表示，這幾個月來自己也學做不少菜，但有時還是想吃餐館的味道，尤其特殊節日，孩子們總是吵著要出去吃飯，但大人還是擔心，不敢出門。上周她的婆婆過生日，全家就叫了一整桌外賣回來，「我通知客人說叫外賣時，似乎大家都比較放心」。

部分商家表示，外賣宴席送府正成爲南加華人餐飲業新趨勢，「就像上個星期，一桌、兩桌、三五桌的訂單都有」。Lucy表示，有的客人是自己點菜，有的是給一個預算 ，請店家幫忙配菜，外賣回家享用，店家和客人皆大歡喜。