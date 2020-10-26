我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

紅藍卡新計畫 慢性病患省荷包

記者啟鉻／洛杉磯報導
保險經紀邱文齡。（檔案照）
保險經紀邱文齡。（檔案照）

明年的聯邦健保不比今年差，腎臟病患者可選D和C保險計畫，糖尿病友可善用政府提供的節約計畫。

長青保險公司負責人邱文齡25日應邀在洛杉磯世界日報線上紅藍卡講座主講。她表示，美國有7000萬人持紅藍卡，其中84%是65歲以上、16%是殘障人士。

對於2021年新變化，邱文齡舉例，洗腎可以選擇D和C保險計畫，糖尿病可以利用保險公司提供的政府節省計畫，每個月費用不超過35元。這是非常好的節約，因為糖尿病的藥錢非常貴，所以一位年長者若靠退休金生活，如果錢全部花在藥上面，就不會有好的生活品質。大家保持身體健康，對政府幫助也很大。

她表示，政府每年強調不同項目，比如去年注重老年人精神健康，所以到診所時會做一些問卷調查，詢問是否罹患憂鬱或有失眠狀況，今年則會問是否有慢性病或高血壓。

邱文齡說，2021年聯邦健保福利不比2020年差。紅藍卡一個人每月平均花費是800至1000元，政府採取保險公司競標辦法。每一家保險公司有60多個基本產品，涉及慢性病就會有更多產品，每個產品都有特點和強項。

對年度轉換保險計畫，邱文齡說，若有紅藍卡傳統計畫，再要一個補充計畫。根據政府規定，只要2021年前滿65歲，都有機會加入F補充計畫，F計畫本身會補足紅藍卡未包括的自付額及20%費用。

對於HMO轉換PPO計畫，她舉例說，一位友人家境不錯，年逾八旬母親參加HMO計畫。但未考慮到需要醫院時，醫院在哪裡。由於老人偶爾會跌倒，就建議轉成可以自由選擇醫院的PPO計畫。

她認為，當需要醫院或療養院時，在HMO計畫中會感到寸步難行。比如說保險公司說你的療養院在西區，而你住在東區，由於年長配偶很難每天開30多哩路去照顧家人，因此在調整健保公司時，要充分考慮各種選項。同時年長父母親的要求，也需要子女配合。

邱文齡表示，各種保險產品都有其特點和複雜性，資深保險經紀會讓持卡者根據身體狀況，申請需要的保險服務項目。

保險 紅藍卡 糖尿病

上一則

贊成四大爭議法案 華裔州議員說緣由

下一則

婚宴派對酒席 外賣愈來愈旺

延伸閱讀

紅藍卡非全保 兩成自付宜精選

紅藍卡非全保 兩成自付宜精選
東方醫學融入健保 也可享福利

東方醫學融入健保 也可享福利
紅藍卡有獎徵答 3000元禮卡等你拿

紅藍卡有獎徵答 3000元禮卡等你拿
紅藍卡轉換 世報線上直播8場講座談訣竅

紅藍卡轉換 世報線上直播8場講座談訣竅
紅藍卡有獎徵答3000元禮卡等你拿

紅藍卡有獎徵答3000元禮卡等你拿
世界日報10/24起線上紅藍卡講座 專業人士直播詳解

世界日報10/24起線上紅藍卡講座 專業人士直播詳解

熱門新聞

疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

2020-10-25 19:22
聚居許多華人的芝加哥麥金利公園地區日前傳出一起華人家庭流血案件，一名21歲的譚姓男子日前因故與家人發生衝突，憤而拿起菜刀往60歲父親與49歲母親及20歲妹妹身上猛砍。（CBS）

世界晚報／華人家庭濺血 華男持菜刀狂砍父母與妹妹

2020-10-21 20:39
華人大媽求愛被騙，然而網路上的溫柔陷阱無處不在。（Getty Images）

世說新聞／為何華洋大媽總上當 了解這些詐術不再哭

2020-10-21 03:26
阿拉斯加Sand Point市附近外海19日發生芮氏規模7.5的地震，國家氣象局（NWS）隨即向阿拉斯加沿岸發出海嘯警告。（CNN）

7.5 強震襲阿拉斯加外海 沿岸發布海嘯警告

2020-10-19 19:19
加州州長紐森（Gavin Newsom）19日公布新冠疫苗初步接種計畫。（紐森臉書）

加州公布新冠疫苗接種計畫 首批今年底開始

2020-10-19 16:01
川普19日搭乘空軍一號抵達橙縣。（美聯社）

川普來訪取金 群眾夾道歡呼

2020-10-19 03:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%
封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算

封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算