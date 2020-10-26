紅藍卡新計畫 慢性病患省荷包

保險經紀邱文齡。（檔案照）

明年的聯邦健保不比今年差，腎臟病患者可選D和C保險 計畫，糖尿病 友可善用政府提供的節約計畫。

長青保險公司負責人邱文齡25日應邀在洛杉磯世界日報線上紅藍卡 講座主講。她表示，美國有7000萬人持紅藍卡，其中84%是65歲以上、16%是殘障人士。

對於2021年新變化，邱文齡舉例，洗腎可以選擇D和C保險計畫，糖尿病可以利用保險公司提供的政府節省計畫，每個月費用不超過35元。這是非常好的節約，因為糖尿病的藥錢非常貴，所以一位年長者若靠退休金生活，如果錢全部花在藥上面，就不會有好的生活品質。大家保持身體健康，對政府幫助也很大。

她表示，政府每年強調不同項目，比如去年注重老年人精神健康，所以到診所時會做一些問卷調查，詢問是否罹患憂鬱或有失眠狀況，今年則會問是否有慢性病或高血壓。

邱文齡說，2021年聯邦健保福利不比2020年差。紅藍卡一個人每月平均花費是800至1000元，政府採取保險公司競標辦法。每一家保險公司有60多個基本產品，涉及慢性病就會有更多產品，每個產品都有特點和強項。

對年度轉換保險計畫，邱文齡說，若有紅藍卡傳統計畫，再要一個補充計畫。根據政府規定，只要2021年前滿65歲，都有機會加入F補充計畫，F計畫本身會補足紅藍卡未包括的自付額及20%費用。

對於HMO轉換PPO計畫，她舉例說，一位友人家境不錯，年逾八旬母親參加HMO計畫。但未考慮到需要醫院時，醫院在哪裡。由於老人偶爾會跌倒，就建議轉成可以自由選擇醫院的PPO計畫。

她認為，當需要醫院或療養院時，在HMO計畫中會感到寸步難行。比如說保險公司說你的療養院在西區，而你住在東區，由於年長配偶很難每天開30多哩路去照顧家人，因此在調整健保公司時，要充分考慮各種選項。同時年長父母親的要求，也需要子女配合。

邱文齡表示，各種保險產品都有其特點和複雜性，資深保險經紀會讓持卡者根據身體狀況，申請需要的保險服務項目。