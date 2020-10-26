洛杉磯周家「美術館」豪宅 6500萬求售

這座豪宅不像是一棟典型的住宅，而更像一座美術館。（地產代理DOUGLAS FRIEDMAN）

華裔 時尚設計師Eva Chow在洛杉磯 市西木區(Westwood)的霍姆比山莊（Holmby Hills）掛牌出售的豪宅，從2018年的標價7800萬元，降價至目前的6500萬元。此處豪宅是她和前夫、華裔餐飲鉅子周英華在2005年時一起打造的，Eva Chow曾在該屋招待總統在內的名流。

位於洛杉磯房屋最貴的地帶，但這座豪宅更像一座美術館。因為醉心藝術和收藏的Eva Chow和周英華，當年是以西班牙馬德里的索菲亞王后博物館 （Reina Sofia Museum）為原型打造，耗時七年建成。占地1.1畝的土地被樹木籠罩，從藝術、建築設計甚至紀念意義來說，整座宅邸在洛杉磯都屬難得。

房屋居住空間超過3萬呎，樓上畫廊區域的摩爾柱子，甚至有400年歷史的古物，雕花天花板是16至17世紀佛羅倫薩風格，圖書館則是裝飾藝術風格，廚房則有西班牙修道院的木門和古董雕花的石壁爐。目前可以看到這對夫婦的世界級藝術收藏相當驚人，總價值超過5000萬元，從古典到當代都有。Eva Chow是洛縣藝術博物館的理事。

房屋有九臥14浴，起居室非常豪華且可俯瞰草坪，其中一間還帶有金色裝飾和中國畫屏風。 幾間客房和浴室通向陽台或露台，可俯瞰整塊土地。此外還有一棟獨立的三層樓客房，僅該客房就帶有大撞球室、地下影院、獨立泳池。

Eva Chow表示，這棟住宅都是用她喜愛的材料建造的，包括舊石材、古董木、金箔、奶油石灰石等，足夠的天花板高度和可掛畫的牆壁。她表示喜歡永生的材料，因此房子也是用石頭和鋼材建造的。房屋的牆壁都是一呎厚，給人以接地的感覺。

Eva Chow在與周英華成婚時，已是時尚界相當成功的設計師，被主流媒體稱為「洛杉磯的文化女王」。除了在洛杉磯藝術和收藏界有舉足輕重地位，她甚至可以在自己家裡，同時招待時任總統歐巴馬、巨星歌手肯伊威斯特（Kanye West）。

周英華是中國京劇泰斗周信芳之子，早年在倫敦創立高端中餐「Mr.Chow」，後來將業務拓展到美國受到各界名流的追捧。他的前一任妻子周天娜是1980年代頂級名模，也是當時時尚圈難得的華裔面孔。