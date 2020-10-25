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洛縣美髮沙龍 恢復室內營業

編譯組／綜合報導

根據KTLA電視台報導，根據加州政府命令，洛杉磯縣23日起，允許包括按摩店、紋身店等個人護理服務，於室內重啟營業，然因應新冠肺炎疫情仍有所限制。

官員指出，脫毛、按摩、繡眉（漂眉）、曬黑服務與個人紋身店等，都可依照縣的新冠肺炎安全指南恢復營業。

相關限制包括，在嘴或鼻子等區域，不提供任何穿孔和紋身服務，顧客上門前需預約，服務期間戴口罩，一次僅提供一名客戶進行紋身與身體穿孔服務。

相關單位指出，由於室內活動會帶來新冠肺炎疫情傳播更高風險，尤其是通風不良的空間，相關人員、設施需保持安全距離，戴口罩，加強手部衛生清潔與環境清潔消毒，且保持室內通風等。

此外，美髮與沙龍業者，也得以於洛縣重啟室內經營。

本周早些時候，洛縣官員允許家庭於樂中心於室外重啟。但官員於23日澄清，此規定僅適用於卡丁車和迷你高爾夫球場等。其他娛樂活動如保齡球館、溜冰等都仍關閉。

該縣本周並將重返教室，高需求學生人數，從10%增加至25%，取消對釀酒廠再次進行品酒、零售服務，但不能在用餐時品酒。

洛縣在新冠肺炎疫情上仍處紫色等級，屬於該州重啟經濟階段最嚴格限制。至目前為止，該縣共有29萬6821起病例，6974人死亡。

新冠肺炎 疫情 洛縣

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