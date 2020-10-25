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疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

欠稅太多 無法更新護照

記者謝雨珊／洛杉磯報導
納稅人辯護服務處 (TAS) 經理張紘（Robert Chang) 。（線上截圖）
納稅人辯護服務處 (TAS) 經理張紘（Robert Chang) 。（線上截圖）

欠稅超過5萬3000元，恐將影響美國護照的更新及申請。今年受疫情影響引發不少稅務糾紛，許多人嘗試求助國稅局但無濟於事。不過無法通過國稅局正常渠道解決的稅務問題，民眾可聯繫國稅局旗下的納稅人辯護服務處 (Taxpayer Advocate Service，簡稱TAS) 得到免費協助。

納稅人辯護服務處 (TAS) 經理張紘（Robert Chang) 、國稅局資深外展服務主管Narina Bchtikian，24日參與北美華人會計師協會線上研討會，提供民眾解決稅務困擾的方法。

張紘指出，該處的服務範圍，分為財務困難、系統性延遲 (超過30天或國稅局沒回應) 等有爭議問題。一旦立案處理，將有專人負責並定時反饋資訊直到解決，所有服務不收費。但紓困金相關問題目前不包括在服務範圍內，因為服務處需待國稅局研究出一套解決方法才能解決相關問題。有紓困金相關問題的民眾，目前只能聯繫會計師或國稅局嘗試解套。

張紘提到案件五花八門，最常見的莫過於退稅下不來、退税申請期限所衍生出的問題、低收入家庭福利優惠被拒、無法申請更新護照等影響身分證明的問題。「無法申請更新護照在去年尤其常見。」他說，只要欠稅超過5萬3000元，納稅人不但得100%解決欠款，也會無法更新或申請美國護照。

另外，國稅局一直以來嘗試降低錯發退稅失誤率。張紘說，納稅人通常會上網查看退稅狀態，但上頭資料通常不會顯示原因。他建議納稅人，在報稅後等待了四星期還沒退稅，可到TAS立案查詢。修改稅表退稅等待時間則更長。國稅局重視退稅申請截止日期，張紘建議民眾，盡量用有追蹤的郵寄方式寄出退稅申請，較有利於納稅人及TAS查案。國稅局以郵戳日期為基準判斷截止日期。

納稅人辯護服務處為國稅局內的獨立部門，職責主要包括保護納稅人權利，並協助他們解決與國稅局之間的稅務問題，處理影響許多納稅人的大規模系統性問題，向國會建議系統性修改稅法。TAS在全美設有80個辦事處地點，加州設有七個辦公室。若需要服務可填寫TAS 911表格寄到加州辦公室，詳情撥打877-777-4778。

新冠肺炎爆發以來，國稅局發放紓困金，但迄今仍有人未收到支票。Bchtikian表示，平時不報稅的納稅人，在11月21日前都可使用「非報稅者工具 non-filer tool」，向國稅局提供基本資訊，以獲得紓困金。她強調，雖然納稅人在明年報稅時，同樣可領取紓困金扣減額，國稅局鼓勵尚未填寫基本資料的民眾盡量在今年領支票，較可快速領到未來的新一波紓困金。

另外，國稅局在紓困金發放後的15天內，通常會發出1444通知信件，上頭寫著紓困金金額。她呼籲民眾將1444通知信件收妥，納稅人若認為紓困金額有誤，可憑藉通知單，在2021年報稅時向政府要差額。國稅局按照最後一次報稅紀錄的地址發放1444通知信。Bchtikian提到，為讓各族裔移民清楚暸解國稅局的政策及資訊，該局也擴充多種語言服務，目前已提供至少21種語言服務，包括簡體中文與繁體中文。

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