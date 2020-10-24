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洛縣仇恨犯罪 針對亞裔激增

記者李雪／洛杉磯報導
洛縣去年總體仇恨犯罪數字僅略上升一例，不過針對亞裔的犯罪卻大有增加。（視頻會議截圖）
洛縣去年總體仇恨犯罪數字僅略上升一例，不過針對亞裔的犯罪卻大有增加。（視頻會議截圖）

洛杉磯縣人際關係委員會（Human Relations Commission）23日發布2019年度洛縣仇恨犯罪報告，其中針對亞太裔的案件，從前年的19例增加到去年的25例，增幅32％，達12年來最高；且其中11起針對華裔，四分之三使用暴力。在今年疫情開始後，針對亞裔的仇恨犯罪激增。

在針對亞裔的案件中，其中11起使用反華辱稱，四宗反韓裔，三宗針對印度裔，日裔和南亞裔則各有一例。所有反亞裔的案件中，有七宗針對移民，76%屬暴力性質。比較前一年，反亞裔的暴力案件僅為58％。反亞裔仇恨犯罪最常見於公共場所占48％，其次是24％在企業和12％在住宅。

今年8月在洛杉磯市一家餐廳遭到仇恨犯罪攻擊的受害女子李紅（Hong Lee，音譯）在會上分享經歷，並呼籲受害人發聲。當時嫌犯男子要求和李紅一起用餐，李紅禮貌拒絕後，該男子破口大罵甚至要動粗。李紅事後和丈夫商量許久，認為疫情後針對亞裔的仇恨攻擊越來越多，於是在網上公布手機視頻呼籲關注。視頻顯示，該男子衝她大喊「滾回亞洲」，以及「他媽的亞裔」等。視頻發布後，又有幾名曾被此人攻擊過的女子聯絡她，警方也呼籲更多受害人站出來。

洛市警局副局長Kris Pitcher會上提到，今年疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪又有明顯增加的趨勢。今年該市僅前三季度歧視亞裔的案件，就從去年同期七例上升到了14例。

在縣府列舉去年的案件中，4月13日在聖蓋博市，受害人離開一家夜店時，忽有十來名Sangras幫派成員攻擊他們，並喊「Gooks（美軍用於貶低亞裔的俚語）！你跟誰混的？你們是華青幫的嗎？」一名亞裔和一名白人男子被毆打，其中一嫌犯還喊要用刀捅他們。受害人最終逃脫，而警方在現場逮捕了其中兩名嫌犯。

另外去年5月31日在南加大北邊的大學公園（University Park），一名亞裔男性研究生正要出地鐵站，一名白人男子一拳打向他眼睛。受害人試圖撿起眼鏡逃跑，但又被嫌犯拳擊他的鼻子並大喊「F*ck中國人！」路人開始對嫌犯大喊，嫌犯這才逃跑。

其他針對亞裔的案件中，包括1月在長堤市有一輛皮卡車被人點火，警消人員滅火後發現車門上被塗鴉「Fuck Nips（對日裔的蔑稱）」。12月在聖塔蒙尼卡，三名年輕亞裔男子在碼頭上走路時，被三名非裔男子喊「他媽的北韓人！他媽的亞洲人！」

當日發布的報告為2019年的仇恨犯罪，當時疫情還未爆發，但針對亞太裔的仇恨犯罪仍然增加32%。對此，委員會執行長Robin Toma表示，針對華裔可能是貿易戰，此外由於亞裔歷來被當作外來者，歷史上也總是被作為戰爭中的敵人。也有與會者指出，即使是在疫情之前，總統川普對華裔攻擊、排外的政策，對亞裔和移民整體不友好，都可能導致這些仇恨犯罪事件發生。

儘管亞裔占洛縣人口的15％，在報告的種族仇恨犯罪中僅有9％是針對亞裔的。但該部門仍認為，由於語言和文化上的障礙、移民身分、對刑事司法制度的不熟悉以及擔心報復等，漏報仇恨犯罪在亞裔社區普遍存在。

洛杉磯縣檢察長雷西（Jackie Lacey）出席會議，呼籲一同打造更加包容的社...
洛杉磯縣檢察長雷西（Jackie Lacey）出席會議，呼籲一同打造更加包容的社會。（視頻會議截圖）
仇恨犯罪受害族群。（圖表來源：洛杉磯縣政府；翻譯：記者李雪）
仇恨犯罪受害族群。（圖表來源：洛杉磯縣政府；翻譯：記者李雪）
遭到仇恨犯罪攻擊的受害女子李紅現身說法。（視頻會議截圖）
遭到仇恨犯罪攻擊的受害女子李紅現身說法。（視頻會議截圖）
洛杉磯縣人際關係委員會23日發布最新的2019年度洛縣仇恨犯罪報告。（視頻會議截...
洛杉磯縣人際關係委員會23日發布最新的2019年度洛縣仇恨犯罪報告。（視頻會議截圖）
洛市警局副局長Kris pitcher會上提到，因疫情原因，針對亞裔的仇恨犯罪增...
洛市警局副局長Kris pitcher會上提到，因疫情原因，針對亞裔的仇恨犯罪增加明顯的趨勢。（視頻會議截圖）
去年的仇恨犯罪案件發生地點大多集中在洛市中心，但也西至比佛利山，以及熱門海灘等地...
去年的仇恨犯罪案件發生地點大多集中在洛市中心，但也西至比佛利山，以及熱門海灘等地。（視頻會議截圖）

亞裔 仇恨犯罪 疫情

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