歧視亞裔推特 十條就有一條

舊金山州立大學（San Francisco State University）亞裔美國人研究學教授，博士Russell Jeung。（本報檔案照）

一場新冠肺炎疫情將針對美國亞太裔的仇恨推上了高潮。據反亞太裔仇恨與歧視全國聯盟（Stop AAPI Hate national coalition）的一項調查，疫情爆發八個月以來，有關亞裔 美國人的推特 ，每十條就有一條包含污衊、歧視的字眼。作者若有政黨背景全部為共和黨，其中最大的散播者就是共和黨總統候選人川普。

反亞太裔仇恨與歧視全國聯盟分析了2020年1月1日至8月31日之間的推特，通過輸入關鍵字如「中國」、「中國人」、「武漢」等字眼收集了1227條推特，其中136條含有污衊字眼，如「中國病毒」等。這些含有歧視意味的推特總共被轉發131萬828次，還獲得448萬8173個點讚。

數據顯示，共有七名參加11月選舉的政黨人士發布過含有歧視語言的推特，全部為共和黨人。其中被轉發、點讚最多的為總統川普。他在這段時間共發布了24條帶有歧視、污衊字樣的推特，被轉發了共121萬多次，點讚427萬多次。其次是阿肯色州（Arkansas）尋求連任的共和黨國會參議員Tom Cotton， 他共發布了61條推特，被轉發9萬多次，點讚20萬多次。

舊金山州立大學（San Francisco State University）亞裔美國人研究學教授Russell Jeung博士說，「這些都是切實的消極影響亞裔的政策，不管是限制微信使用還是阻礙亞裔移民來美國與親人相聚等，都給在美幾百萬亞裔移民帶來不良影響。」

反亞裔歧視組織Cynthia Choi說，「行動，聲音和歷史同樣重要。」她說，「種族歧視 、仇恨主義不是新的，事實上貫穿著亞裔移民和其他有色人種的歷史。而川普領導下的政府將「黃禍」的歧視又帶來回來，讓亞裔美國人蒙受著危險。他們利用這一時期制定各種有害、歧視性的移民政策，而亞裔社區也在持續反抗，包括使用選舉權利。」