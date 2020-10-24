我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾849萬 加州逼近90萬

選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

歧視亞裔推特 十條就有一條

記者王若然／洛杉磯報導
舊金山州立大學（San Francisco State University）亞裔美國人研究學教授，博士Russell Jeung。（本報檔案照）
舊金山州立大學（San Francisco State University）亞裔美國人研究學教授，博士Russell Jeung。（本報檔案照）

一場新冠肺炎疫情將針對美國亞太裔的仇恨推上了高潮。據反亞太裔仇恨與歧視全國聯盟（Stop AAPI Hate national coalition）的一項調查，疫情爆發八個月以來，有關亞裔美國人的推特，每十條就有一條包含污衊、歧視的字眼。作者若有政黨背景全部為共和黨，其中最大的散播者就是共和黨總統候選人川普。

反亞太裔仇恨與歧視全國聯盟分析了2020年1月1日至8月31日之間的推特，通過輸入關鍵字如「中國」、「中國人」、「武漢」等字眼收集了1227條推特，其中136條含有污衊字眼，如「中國病毒」等。這些含有歧視意味的推特總共被轉發131萬828次，還獲得448萬8173個點讚。

數據顯示，共有七名參加11月選舉的政黨人士發布過含有歧視語言的推特，全部為共和黨人。其中被轉發、點讚最多的為總統川普。他在這段時間共發布了24條帶有歧視、污衊字樣的推特，被轉發了共121萬多次，點讚427萬多次。其次是阿肯色州（Arkansas）尋求連任的共和黨國會參議員Tom Cotton， 他共發布了61條推特，被轉發9萬多次，點讚20萬多次。

舊金山州立大學（San Francisco State University）亞裔美國人研究學教授Russell Jeung博士說，「這些都是切實的消極影響亞裔的政策，不管是限制微信使用還是阻礙亞裔移民來美國與親人相聚等，都給在美幾百萬亞裔移民帶來不良影響。」

反亞裔歧視組織Cynthia Choi說，「行動，聲音和歷史同樣重要。」她說，「種族歧視、仇恨主義不是新的，事實上貫穿著亞裔移民和其他有色人種的歷史。而川普領導下的政府將「黃禍」的歧視又帶來回來，讓亞裔美國人蒙受著危險。他們利用這一時期制定各種有害、歧視性的移民政策，而亞裔社區也在持續反抗，包括使用選舉權利。」

種族歧視 亞裔 推特

上一則

洛縣仇恨犯罪 針對亞裔激增

下一則

救狗人士程馬克 遭踢爆虐狗視頻作假

延伸閱讀

終辯6看點：川普變平和 白登變犀利 辯論變正常

終辯6看點：川普變平和 白登變犀利 辯論變正常
估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
荷蘭安全專家疑成功登入川普推特 密碼竟是口頭禪

荷蘭安全專家疑成功登入川普推特 密碼竟是口頭禪
川普、白登脣槍舌劍 苦了這些幕後工作者

川普、白登脣槍舌劍 苦了這些幕後工作者

熱門新聞

「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28
Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
阿拉斯加Sand Point市附近外海19日發生芮氏規模7.5的地震，國家氣象局（NWS）隨即向阿拉斯加沿岸發出海嘯警告。（CNN）

7.5 強震襲阿拉斯加外海 沿岸發布海嘯警告

2020-10-19 19:19
加州州長紐森（Gavin Newsom）19日公布新冠疫苗初步接種計畫。（紐森臉書）

加州公布新冠疫苗接種計畫 首批今年底開始

2020-10-19 16:01
川普19日搭乘空軍一號抵達橙縣。（美聯社）

川普來訪取金 群眾夾道歡呼

2020-10-19 03:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪

白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪