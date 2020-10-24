救狗人士程馬克 遭踢爆虐狗視頻作假

動物救助者程馬克被踢爆視頻作假、虛假宣傳等。（本報檔案照）

因去廣西玉林等亞洲多地救狗，且有好萊塢眾星背書的亞裔 動物救助者程馬克（Marc Ching），23日遭洛杉磯 檢察官指控未經許可從事獸醫，並在其營利性寵物食品商店和寵物救助基金會打出欺騙性廣告；而且他在亞洲錄製的虐狗視頻也被質疑是付錢讓人演出。

程馬克的寵物食品商店和寵物救助基金會。（本報檔案照）

該刑事案件今年早些時候由洛杉磯時報調查後曝光，有十多名洛杉磯地區的獸醫和寵物護理提供者，多年前就開始投訴程馬克說服寵物主人拋棄處方治療方案，而選擇他的「寵物餐廳」（Petstaurant）中的食療產品。程馬克威脅到了一些正在治療腎臟疾病、心力衰竭和癌症 等疾病的寵物的健康。程馬克沒有獸醫執照卻從醫，還自稱是第四代中草藥學家和營養學家。

早先洛杉磯時報還對他在海外的救援工作提出了質疑。當時他放在網上的一些救助錄像是他在亞洲的狗狗屠宰場中拍到的，視頻中展示了許多對動物折磨和殺害的場面，包括噴火（blowtorch）等恐怖方式。而在時報的調查中，印尼一名屠夫就披露，程馬克付錢讓他們把狗吊起來燒。在亞洲多國的一些動物權益活動家表示，雖然屠宰場的方法一向不人道，但他們從未聽說過狗會以程馬克所描述的這些方式遭受酷刑或殺害。

程馬克給一名客戶的狗狗「看診」開食譜。（本報資料視頻截圖）

在2016年的採訪中，程馬克對本報記者稱，亞洲一些地區的居民迷信認為，這樣生剝皮或炙烤的狗肉味道更鮮美，而且有滋補功效。而他當時在「寵物餐廳」也確實根據每位顧客的寵物狀況，搭配食材烹製，宣稱更加健康。

市檢察長辦公室的動物保護部門對程馬克訴以輕罪，指控他無證經營獸醫，虛假廣告以及將馬肉或其他肉類作為寵物食品包裝成寵物食品。如被定罪，程馬克將面臨兩年六個月的縣級監禁，最高罰款為9500元。

市檢察長富爾（Mike Feuer）表示，未經許可執業獸醫是非法的，「不管被告是否堅持自己是動物權利運動的英雄，都是如此」。此外州檢察長辦公室也展開了調查，但拒絕對正在進行的調查發表評論。

聯邦貿易委員會（FTC）4月指控程馬克作虛假或欺騙性宣傳，稱他所出售的草藥補品可以治療新冠病毒，而他的其他一些產品也可以治療癌症。程馬克否認該指控，但後來同意了一項和解協議，該協議禁止他毫無根據地宣稱他的產品可以治療新冠或癌症。

洛杉磯時報還揭露，現年41歲的程馬克在開寵物用品店和基金會之前，曾因綁架並造成嚴重人身傷害而在州監獄服刑九年零七個月。在被當局稱為「令人髮指」和「老練」的這起犯罪中，程馬克和幾個同夥綁架了一名男子，稱男子從毒品交易中偷走了6萬元，綁住他的手並將他押送到旅館，並脫下他的褲子毆打他。

在本報2016年的採訪中，程馬克表示自己也曾有過身分認同困惑，也曾吸毒、紋身、打架。但他曾被日裔的親生母親拋棄，被一對華裔、韓裔夫婦領養。正因有這樣的過去，他覺得有一種聲音呼喚他來拯救這些動物，就像在拯救自己。