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亞裔成關鍵選民 趙美心籲投票

記者鄭敖天／洛杉磯報導
聯邦華裔眾議員孟昭文鼓勵亞太裔選民為自己家人的未來投票。（Wikipedia）
聯邦華裔眾議員孟昭文鼓勵亞太裔選民為自己家人的未來投票。（Wikipedia）

亞太裔支持白登聯盟（The AAPIs for Biden Coalition）23日召開線上記者會，聯邦眾議員趙美心表示，過去四年亞太裔人口在美國顯著增多，亞裔選票可能成為決定本次大選結果的重要因素。

趙美心表示，22日的總統候選人辯論已經證明，白登是一位比川普更有同情心和政策計劃的領導人。目前距離大選日還有11天時間，她希望加州居民能夠積極鼓勵身邊的朋友和鄰居參與投票，從而讓美國在未來四年能夠由最優秀的候選人來領導。過去四年亞太裔人口數量與政治參與度都有可觀的提升，亞太裔搖擺選民（Swing Voter）的選票成為本次大選的重要變數。因此，亞太裔選民更應在此次大選中積極用選票發言。

聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）表示，在剛結束的總統辯論，白登已經明確表示，他的防疫政策目標不是要關閉美國經濟，而是要消滅病毒傳播的途徑。相比之下，川普總統未能在辯論中提出系統的防疫政策，反而繼續通過使用「中國病毒」這樣的種族主義語言來煽動對亞太裔的仇恨。孟昭文鼓勵亞太裔選民為自己家人的未來投票。

華裔支持白登聯盟（Chinese American For Biden）代表羅林（Lin Luo，音譯）表示，在這次大選中，作為美國人口增長最快的少數族裔，華裔美國人有責任去改變目前的美國政局。

台裔支持白登聯盟（Taiwanese American For Biden）代表范艾米（Amy Fan，音譯）則認為，作為一名經驗豐富的政治家，白登在對外政策上會比川普更加成熟和智慧。而在抗疫政策上，她也認為白登會學習台灣抗疫成功的經驗，讓美國早日走出疫情的陰霾。

前民選官員日裔白森（Shiro Floyd Mori）表示，在美國近代史上，從排華法案到二戰時的日裔集中營，亞裔經常被當做政治和社會危機的替罪羊。在新冠疫情肆虐的今天，川普企圖將自己的無能轉嫁給亞裔，他的做法不具備應有的政治領導能力帶領美國渡過危機。同時，有從軍經歷的白森也對川普總統此前對軍人的不敬言行表示憤慨，他的兄長從軍後為國捐軀，而川普的不敬言辭，也是對其兄長這樣的亞裔美國人的背叛。

聯邦眾議員趙美心指出，亞裔選票可能成為決定本次大選結果的重要因素。（本報檔案照）
聯邦眾議員趙美心指出，亞裔選票可能成為決定本次大選結果的重要因素。（本報檔案照）

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