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選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

「電郵門」影響選情？ 有人堅信有人質疑

記者鄭敖天／洛杉磯報導

近來鬧得沸沸揚揚，民主黨候選人白登兒子杭特．白登「電郵門」醜聞一事，是否會影響總統選舉結果？目前南加華人觀感不一，雖有人認為會有影響，但也有人認為事情是由川普親信曝出，可信度不高。

台灣人公共事務會(FAPA)洛杉磯分會主席，也是時事評論家吳兆峰認為，「電郵門」一事足以對白登的誠信度造成打擊。他認為目前超過4千萬張已經投下的選票大多來自民主黨選民。而尚未投票且對候選人要求較高的中間選民，很有可能受「電郵門」事件影響改投川普。

全美台灣同鄉聯誼會顧問召集人暨時事評論家吳程遠也認為，不論白登對兒子的行為有多大掌控力，「電郵門」對白登一直想樹立的傳統正派政治人物形象，都會有一定打擊。

南加州華裔資深政商顧問梁掌球，則對「電郵門」持不同看法。他認為此事最早是由川普親信朱利安尼（Rudy Giuliani）曝出，可信度不高，很可能是川普陣營為了扭轉選情而出的一招。即使此事屬實，也認為是白登之子的行為與白登聯繫不大，不會對白登選情造成太大影響。而川普自身的道德問題，包括稅金問題和煽動民粹主義的行為，都對美國社會的價值取向造成消極衝擊，因此他不認為川普勝任總統一職。

現為美國預備役少校的民主黨活躍人士陳介飛，持類似看法。陳介飛表示，已有美國情報部人員透露此次「電郵門」醜聞背後，有俄羅斯情報部門干預選舉的影子，因此他對此醜聞抱有懷疑態度。同時作為軍官，也認為川普作為一名逃避兵役者，不但缺乏為社會獻身的品格，他之前的諸多行為也證明其對美國軍人不夠尊重。這也導致許多傳統上支持共和黨的軍人和退伍軍人，此次大選改投民主黨。

南加資深共和黨員方光慶表示，她多年來一直都積極投票給共和黨候選人，唯有此次決定把票投給民主黨。她除了對川普的道德品格質疑外，也對川普的狂熱支持者，尤其是其中的QAnon陰謀論組織成員，表示鄙夷。她還認為，川普在任期間通過印製鈔票來刺激經濟的行為，會對美國經濟造成長期損害，這也是導致她反對川普的原因之一。

在投票問題上，絕大多數受訪人士都表示對加州郵寄投票系統有足夠信心。梁掌球更表示來美30多年一直選擇郵寄投票，沒有出現問題。方光慶則表示，如果郵寄投票出了問題，那麼川普內閣執掌的美國郵政（USPS）也應承擔一定責任。

受訪人士表示，如果反對的候選人當選總統，會接受選舉結果，並支持和平的權力轉移。但也有多名受訪人士擔憂選舉結果出爐後，左右兩派的極端分子會成為社會上的不安定因素。其中有人認為川普此前對選舉結果可信度的質疑，會變相鼓勵部分極端分子不接受選舉結果。但同時也有受訪人士表示，對美國法制和民主制度抱有信心，認為選舉後不會出現大規模的社會動亂。

川普 美國郵政 白登

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