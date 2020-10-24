我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾849萬 加州逼近90萬

選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

總統辯論表現 華人觀感不一

記者鄭敖天／洛杉磯報導
作為大選前的最後一次辯論，川普（Donald J.Trump）總統和白登（Joe Biden）前副總統在核心議題上針鋒相對。（CBS截圖）
作為大選前的最後一次辯論，川普（Donald J.Trump）總統和白登（Joe Biden）前副總統在核心議題上針鋒相對。（CBS截圖）

美國2020總統大選的最終辯論10月22日晚拉下帷幕，此次辯論圍繞疫情、經濟重開、環保和對外政策等核心議題。相比第一次辯論，此次辯論兩位候選人都展現了更多紳士風度，幾乎沒有相互打斷的情況。儘管如此，仍有華人表示此次辯論兩人沒能提出什麼新觀點，幾乎依然在重複第一次辯論的舊觀點。但有華人認為，此次辯論白登得分較多。

全美台灣同鄉聯誼會顧問召集人暨時事評論家吳程遠表示，此次辯論，川普表現的明顯更加平穩。而白登雖然剛上台時也精神抖擻，但在辯論中後期開始略顯疲態，並做出看錶等不妥動作，使觀眾對其觀感大打折扣。在辯論內容上，雙方提出的觀點相較第一次辯論並無新意。但相較白登集中火力攻擊共和黨川普總統政績，川普則是把攻擊對象集中在民主黨，而不是白登個人身上。川普此舉可能是想通過激起觀眾對民主黨，而不僅是白登個人的不滿，從而複製其2016年的選舉勝利。

南加資深共和黨員方光慶則表示，相比川普，白登此次表現得很爭氣，很沉穩。川普則不改其信口開河的本色，抹黑對手還自鳴得意。方光慶很讚賞白登在辯論中，點出川普一直在把話題轉到候選人的家庭事務上，卻沒有關心普通美國人的家庭生活的行為。總體來講，方光慶認為此次辯論白登得分較多。

白登 川普 美國

上一則

救狗人士程馬克 遭踢爆虐狗視頻作假

下一則

亞裔成關鍵選民 趙美心籲投票

延伸閱讀

終辯6看點：川普變平和 白登變犀利 辯論變正常

終辯6看點：川普變平和 白登變犀利 辯論變正常
估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
受夠川普胡扯！白登講九次「拜託」成辯論口頭禪

受夠川普胡扯！白登講九次「拜託」成辯論口頭禪
荷蘭安全專家疑成功登入川普推特 密碼竟是口頭禪

荷蘭安全專家疑成功登入川普推特 密碼竟是口頭禪

熱門新聞

「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28
Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
阿拉斯加Sand Point市附近外海19日發生芮氏規模7.5的地震，國家氣象局（NWS）隨即向阿拉斯加沿岸發出海嘯警告。（CNN）

7.5 強震襲阿拉斯加外海 沿岸發布海嘯警告

2020-10-19 19:19
加州州長紐森（Gavin Newsom）19日公布新冠疫苗初步接種計畫。（紐森臉書）

加州公布新冠疫苗接種計畫 首批今年底開始

2020-10-19 16:01
川普19日搭乘空軍一號抵達橙縣。（美聯社）

川普來訪取金 群眾夾道歡呼

2020-10-19 03:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪

白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪