白登投書世報肯定亞裔 拉票高招

世界新聞網22日刊登民主黨總統候選人白登投書世界日報。

民主黨總統候選人白登 （Joseph Biden）22日以「為我們更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔 在美國 的地位和努力，同時也批評川普總統的言論導致亞裔在新冠疫情肆虐美國時遭到歧視，此文發表後備受華裔社區關注，起到一定程度上的鼓舞作用，同時也為白登爭取亞裔社區選票。

聖蓋博市議員丁言愉表示，身為亞裔和華裔，看到總統候選人願意與華人社區溝通，感到非常欣慰。今年是非常特別的一年，疫情和大選之年，他來到美國30多年，正是因為這裏的民主精神，大家可以發表不同意見。他認為，作為當選總統就是全民總統，當選之前可以有自己的觀點，但是當選後應該彌合各個族裔不同看法，團結每個族裔，而不是造成美國兩極分化。

丁言愉表示，美國需要的是各族裔間的溝通，社區需要有愛的關懷，追求民主精神。雖然對於兩黨政治來說，共同目標都是維持美國民主精神，但是他們的方向和做法不同，如何在矛盾中尋求共通點，將200年來的民主精神繼續發揮，是作為國家領導人應該努力的目標，因此他也鼓勵選民積極投票。

曾任老布希總統時代中小企業管理委員會顧問，政府與亞裔社區協調委員的「忠誠共和黨人」方光慶表示，白登這篇文章非常不錯，肯定亞裔的地位和努力。目前正值大選最後衝刺階段，相信此舉會爭取到很多亞裔社區的選票。包括她自己，原本想在今年投下空白票，但她決定將這一票送給白登。

方光慶表示，現在有很多反中言論，包括川普也是反中態度，可是不論是川普還是白登，都有家族生意在中國。而中國人注重家庭價值，相信這一點他們都非常清楚。

華人來美不論家庭狀況如何，都要把子女送到好的學校接受優質教育。而美國人不一樣，如果他們不想好好學習，就學習一門技術為生。以她自身為例，早期台灣經濟環境小，學習科學即便回去也很難發展，所以留美就業。而現在中國經濟好，人才多，培養許多優秀人才都願意回國發展。過去十年美國和中東打仗，而中國人埋頭苦幹，學以致用，縮小兩國之間的差距。她認為白登的觀念中有這樣的理論，因此她認為如果白登當選，他不會對中國採取報復手段。

她還提到，雖然她是共和黨，但四年前沒有選川普，投下的是空白票；四年後看到川普把美國人民的自由民主思維帶偏，完全是自我主義者，沒有以大局為重，因此她決定把這一票送給白登。