無力償卡債 專家教還錢術

銀行的「轉債計畫」可以幫助卡債高的客人避免支付高昂利息，但前提是銀行也會收取一筆手續費，同時當事人的信用一般要不錯才行。（A女士提供）

新冠疫情下，不少民眾財務受到影響，有些人並因手頭不寬裕沒有錢及時支付信用卡帳單 ，導致除了滯納費之外，就欠款還會被收取高昂利息。通常信用卡利息都在10%以上，甚至20%多，非常不划算。然而許多主流銀行其實都有「轉債計畫」（balance transfer program），即在收取一定費用下，讓客戶將其他沒有欠卡債的信用卡套現，以此付清有欠帳的卡債，不至於每個月被收取高昂利息，這也是坊間熟稱的「倒卡債」。

銀行從業人員L先生表示，銀行賺錢，除了調整滯納金外，也會推出「轉債計畫」（balance transfer program）。當他們看到客人的信用卡債過高時，就會向客人推薦這個轉債活動，也就是將卡債轉到另一張沒有欠款的信用卡上。通常銀行會按照借出去的金額收取3%至5%不等的手續費，又或是收取固定的幾十元手續費，基本上會按手續費較高的選項計算。

譬如A女士擁有同一家銀行的兩張不同信用卡，就常會收到銀行推薦「轉債計畫」的好康，裡面會附上一、兩張支票，告知最多可以套現多少錢出來，通常是這張信用卡的額度。再按一定比例收取一次性手續費，然後可能給12至15個月介紹期零利率（0% APR）的優惠。至於介紹期的具體時期，主要看銀行的優惠活動而有可能不同。

換言之如果A女士的信用卡有1萬5000元額度，銀行向她提供「轉債計畫」的好康，她可以拿著銀行寄來的空白支票寫上數字兌現，或是登陸網上銀行，又或是致電銀行客服，將信用卡的額度提前透支出來。譬如她要套現1萬4000元，銀行可能要求收取某個比例的一次性手續費，假設是4%，也就是560元，銀行並會給予某個介紹期限內還清就不用再付其他費用的優惠。那麼相當於當事人總共欠銀行1萬4560元。

A女士拿到這筆1萬4000元時，可以用來償還其他信用卡的卡債，或用做其他消費用途。不過發卡銀行提供的信用卡額度通常和當事人的信用息息相關，當事人的信用愈佳，銀行提供的信用卡額度會越高。

但一旦當事人過了免利息的介紹期限還是還不出錢，就會被收取更高昂的利息。L先生表示，銀行就是算準了，走到這一步的客人90%都是還不出錢來，才會推出這種轉債項目，以此賺錢。

L先生表示，還有一種情況就是看到客人卡債累累時，銀行會建議他們把信用卡債務變為個人貸款 ，或是加入房屋貸款中，這兩種貸款需支付的利率往往比信用卡低得多。但他直言，這種情況在實際操作上很難實現，因為欠了一屁股卡債的客人，通常信用分數低，很難貸到個人貸款。而這種靠著欠信用卡帳單過日子的客人，也很難有房子等資產，因此這種操作僅限於銀行指導，實際案例較難發生。