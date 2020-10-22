中國病毒發酵 歧視仇恨亞裔激增

亞裔低收入政策研究員Jose Ng。（記者楊青╱攝影）

反亞太裔仇恨與歧視 全國聯盟（Stop AAPI Hate national coalition）21日舉行視訊會，公布反亞裔 言論新數據，提供亞裔政策研究和亞裔社區反歧視安全防禦的反思。

反亞太裔仇恨與歧視全國聯盟指出，最近數月，對亞裔的歧視和仇恨攻擊事件席捲全美，尤其在新冠疫情期間，「中國病毒」成爲華人民眾和商家受到攻擊的藉口，亞裔移民在移民案子審核、就業、留學等多方面，都受到嚴重負面影響。

反亞太裔仇恨與歧視全國聯盟負責人之一Russell Jeung表示，受「中國病毒」言論發酵的影響，其他的亞裔移民也連帶遭受歧視，經歷仇恨事件。過去幾個月，全國共發生針對亞裔和華人的46起仇恨犯罪 和仇恨事件。一些華人和亞裔被人駡「因為你們，我們都得戴口罩」；在舊金山地區，一些亞裔在享受家庭聚餐時受到攻擊；一些亞裔和華人的雜貨店被破壞；甚至有人揚言要燒掉中國城。

同時，對亞裔的歧視也蔓延到工作和移民申請案的審核。數以百萬的亞裔移民案滯後，尤其是印度裔和菲律賓裔留學生都受到很大影響。

反亞裔歧視組織Cynthia Choi表示，事實上美國社會對亞裔歧視一直沒有停過。1800年代，亞裔就被看成是帶細菌的民族，這次疫情再次用病毒和亞裔掛鈎，一些華人被人惡語相向「滾回中國去」，尤其是一些不負責任的社群媒體到處煽風點火，讓仇恨亞裔和華人的野火越燒越烈。她呼籲亞裔在11月選舉一定要踴躍投票，用選票發出聲音。

亞裔低收入政策研究員Jose Ng表示，在疫情期間，低收入家庭的食物補助也被削減，而對亞裔低收入補助申請人的財政狀況審核不斷增加。他舉例說，有亞裔民眾為申請健保，結果被要求出示過去20年的報稅單；一名癌症患者要做特別檢查時，也遭到刁難。

Jose Ng表示，現在一些亞裔新移民婦女不敢外出，擔心受攻擊，尤其是不諳英語或有口音的新移民，很擔心一旦招致相關人員訊問不知如何作答。

舊金山第一區縣政委員候選人陳詩敏（Connie Chan）也在視訊會議上現身說法。她表示，華人數代勤奮努力，卻依然沒有獲得完全平等，她在競選中就感受到前所未有的歧視和壓力。她的一些朋友感同身受。她認識一位學區教委華裔候選人，直接被質疑是「共產黨人」，她的競選海報也被塗鴉上「共產黨人」字樣，不僅是對亞裔直接攻擊，更是從根本上攻擊亞裔對社區服務和對美國精神的承諾。

數月來，仇恨事件在全美各地增加。橙縣人際關係委員會（OC Human Relations Commission）20日發布的年度仇恨犯罪報告顯示，與2018年相比，橙縣地區2019的仇恨犯罪（Hate Crime）增加24%，同時，仇恨事件（Hate incident）所有下降。

根據報告，橙縣2019年發生83起仇恨犯罪，高於2018年的67起，增長率五年來最高；仇恨犯罪事件則從165起減少到156起。基於種族的仇恨犯罪中，53%針對非裔，30%仇恨西裔，17%針對亞裔；其中發生在公共場所的37%，宗教場所18%，住宅區17%，校園中13%。

警方指出，仇恨犯罪是以仇恨為動機、針對族裔、膚色、宗教、性別取向的侵犯財產和人身安全的犯罪行爲。仇恨事件則是使用語言、文字謾駡、侮辱的行爲。不論是仇恨犯罪或仇恨事件，都鼓勵民眾積極舉報。