華婦遭西裔「碰瓷」 破財消災

阿罕布拉市Sprouts超市前，一華裔女士日前疑似被「碰瓷」。（記者王若然／攝影）

10月初的一天阿罕布拉 市（Alhambra）居民孫太太像往常一樣，下班後前往東緬因街（East Main）Sprouts超市購物。結束後正準備驅車離開時，被西裔男子「碰瓷」，最後破財消災。

影音來源：記者王若然

孫太太當晚約8時，在阿市市中心商業廣場內的Sprouts超市購物完準備回家，在倒車時突然聽見「嘭！」的一聲，隨後一名西裔男子來敲車窗，稱他被孫太太「撞到」，要求賠償200元。

孫太太詢問對方有沒有受傷，要不要去醫院等。但該西裔男子只表示他很忙沒時間，只要求200元賠償金。孫太太則表示可以去警局，但該男子卻一直稱他很忙，沒時間走這些程序。

倒車時突遇意外，由於英文不太流利，60多歲的孫太太表示當下很著急，因為她沒有帶很多現金，就打電話給住在附近的好友胡女士。胡女士聞訊火速趕來。

胡女士回憶說，那名聲稱被撞的西裔男子大約180公分，眼睛大大的，戴著鴨舌帽，臉上還戴著口罩，下半身穿半短褲和拖鞋。胡女士詢問那名男子有沒有受傷，哪裡受傷。那名男子稱孫太太撞到他的手，手有點痛。胡女士看了男子的手，並沒有發現異樣。胡女士隨後稱可以送男子進醫院，他又說他很忙沒時間。

胡女士與孫太太商量之後，因不想「惹事」，就索性把胡女士身邊僅有的80多元給了那名男子。胡女士說，那名男子很高大，相比之下，孫太太個子比他矮小很多；萬一男子使用暴力，後果不堪設想。不過男子拿了錢之後，飛速離去，「看上去身體一點事都沒有。」

孫太太之後檢查車子，沒有損壞，她表示感覺上是男子故意撞到她的車子。當時她把車停在超市前面的大停車場，車子離超市的距離不算近。事發時是晚上，雖周圍還有車輛，但人很少。

胡女士說，之所以想爆光這件事，是想給市民鄰里提醒，開車時小心被「碰瓷」，尤其是有的人就看準東方人「息事寧人」的風格，會挑亞裔 作案。孫太太沒有處理這種事的經驗，「當時嚇到不行。」

胡女士說，據她了解，這種事情報警，警察 也不會來，因為只有在有人重傷下警方才會出勤。她說當時原打算先找超市保安，但又怕走開後男子會砸壞孫太太的車子，這樣子會更划不來。

「碰瓷」索賠事件在華人區不斷上演。今年初，本報曾報導聖蓋博（San Gabriel）市民王先生行車紀錄器拍下被「碰瓷」的全過程。當時王先生駕車下10號公路，從Del Mar出口時，被一名西裔男子「碰瓷」。還好他的記錄儀拍下整個過程，這名男子才不得不罷休。