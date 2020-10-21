搬運工「變身」流芳園盆景大師

車兆生對盆景像自己孩子一樣細心栽培。（記者張宏／攝影）

從搬運工到盆景大師，漢庭頓圖書館 ／藝術博物館／花園（The Huntington Library，Art Museum，and Gardens）的中國 園盆景全出自車兆生之手，洛杉磯時報稱他為「盆景大師」（Penjing Master）。

他在機緣巧合下，師從嶺南派盆景大師陸學明和陸志泉父子，1986年來美後，他一直沒忘記老師讓他將中國盆景藝術傳播到海外的教誨，漢庭頓圖書館擴建中國園終於給他機會實現多年夢想。

影音來源：記者張宏

最近參觀漢庭頓圖書館流芳園的人，很難不被翠玲瓏的盆景吸引，全部出自車兆生之手。來美30多年的他，以前在廣東曾是搬運工，一次去給奶牛場搬運豆渣時，偶然看到盆景授課，當時他就被老師的講解迷住，先後拜盆景大師陸氏父子為師，並加入廣州盆景協會。學習五、六年後，他和家人移民美國 ，臨行時老師囑託他把中國盆景文化傳播到海外。

為了生計，車兆生來美國第二周就去餐館打工，閒暇他沒忘記盆景，利用閒暇栽培盆景，幫人修建樹木庭院。漢庭頓圖書館工作人員在一次盆景比賽時，很欣賞他的作品，就把他的名字，放入未來流芳園的工作人員名單。車兆生最初在漢庭頓圖書館擔任義工，幫忙修剪松樹。2006年成為正式員工，流芳園建成後他主要負責園內的園藝工作，現在主要負責翠玲瑯的盆景。

他說，未來這裡會添加更多盆景。圖書館還希望能在這裡開設盆景上課班（Workshop），讓他替大眾講解中國盆景文化和技巧。中國盆景尤其是嶺南風盆景需要時間和耐心栽培，一棵盆景樹根養成可能需要十年甚至二十年時間，不像一些日本盆景只需幾年。中式盆景的修剪也大有學問，既要根據其原有形態，也要設計新的形態，盆景寓意著中國文人士大夫的雅趣，絕對不是老外那種覺得盆景好綠、好漂亮的層次。

數十年經營，車兆生家的院子裡有200多盆盆景，造型風格各異，每一盆都傾注他的時間和心血。他說，現在的年輕人都想掙快錢，這種花時間的事很少有人願意做。為了這些像孩子一樣的盆景，他和太太不能同時去旅行，總要留一個人為盆景澆水和修剪。

車兆生陸續會賣一些盆景，主要顧客是越華裔，大多數偏好松樹和柏樹盆景。多數客人不會修剪，他還要上門為其修剪。69歲的車兆生體力雖不如從前，但依然在學習盆景知識。他表示，離開中國太久，很多盆景知識都需要更新，幸虧好友黃就偉幫忙，讓他對盆景的知識能與時俱進，一直在進步。