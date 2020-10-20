我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

處理新冠往生者 殯葬師傅作足準備

記者鄭敖天／洛杉磯報導
鄺之才（左二）與在中華殯儀館工作的同仁合影。（鄺之才提供）
鄺之才（左二）與在中華殯儀館工作的同仁合影。（鄺之才提供）

新冠疫情的爆發，使「死亡」成為許多家庭必須面對的沉重話題。洛杉磯中華殯儀館總經理鄺之才說，至今該館已經接受了60至70位因感染新冠病毒死者，工作人員在作好防護措施的同時，也為往生者提供適合的葬禮，有尊嚴地離開人世，走完人間最後一程。

在疫情依然嚴重的今天，鄺之才表示，殯儀人員會在死者送至殯儀館前，先與家屬與醫院了解死因，並做好相關準備。注重孝道的華人，希望能夠為死去的親人舉辦一個正式的告別儀式。在這種情況下，殯儀館必需尋找新的紀念方式，保障華人在盡到禮數和孝道的同時，也確保客戶與員工的安全。

有近40年喪葬業經驗的鄺之才說，相比往年，2020年該殯葬館接受的往生者的數量並沒有明顯上升。中華殯儀館多年前因應愛滋病疫情時，已有過處理感染性疾病的經驗，因此喪葬師傅對於新冠疫情也有足夠準備。除了佩戴專業防護設備，還將因新冠去世的死者遺體，移到專門房間停放。對於參加遺體告別儀式的家屬，殯儀館也會安排室外儀式，或在線儀式代替傳統的室內儀式。

鄺之才說，雖然自己是基督徒，但一直非常尊重死者的精神信仰。儘管目前洛縣依然不允許進行室內的宗教活動，許多神父和長老依然樂意為死者主持葬禮。

華人對葬禮形式的選擇，鄺之才表示，在新冠疫情下，選擇火葬華人家屬所佔比例，從之前的50%左右，上升到60%以上。這說明新冠疫情下華人更加偏向火葬。與此同時，相比往年，疫情下的華人在葬禮上也多選擇從簡，其中不乏許多選擇利用zoom等在線會議軟件舉行網上告別儀式。

鄺之才表示，作為喪葬業人士必須要有一顆慈善和尊重死者的心，何況海外華人是少數族裔，相互之間更應有關懷之心。如果有人發現孤寡老人獨自去世，且無力支付喪葬費用，其鄰居朋友可以聯繫中華殯儀館，他們願意盡力為死者提供有尊嚴的離世儀式。

在葬禮中儀式固然重要，但更重要的則是參加葬禮之人對死者的尊重和緬懷。雖然疫情期間許多華人無法為自己的親人提供傳統儀式，但只要葬禮參加者對死者有尊敬和緬懷之心，葬禮慎終追遠意義就已達到，死者也能就此安心離開人世。

疫情 華人 洛縣

上一則

加州疫情趨緩和 1.7萬人死於新冠

下一則

八旬華裔送行者 看盡殯葬百態

延伸閱讀

殯儀館槍聲響 殯葬少東被爆頭

殯儀館槍聲響 殯葬少東被爆頭
留澳女學生慘死 慟！父母因疫難送行 陷悲傷深淵

留澳女學生慘死 慟！父母因疫難送行 陷悲傷深淵
有丈夫墓相伴 金斯柏安息阿靈頓國家公墓

有丈夫墓相伴 金斯柏安息阿靈頓國家公墓
李淑君、潘家林 解答何謂生前規畫

李淑君、潘家林 解答何謂生前規畫
日本「宇宙葬」正紅 骨灰隨氣球升空

日本「宇宙葬」正紅 骨灰隨氣球升空
陝西殯儀館女屍被偷？死者丈夫拘10日

陝西殯儀館女屍被偷？死者丈夫拘10日

熱門新聞

Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28
LAX又現噴射背包客。（Getty Images）

噴射背包客闖LAX 華航機師驚見

2020-10-14 20:38

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27
警方在事發區域部署大批警力進行搜捕。（KTLA）

在605公路伏擊警員 槍手陳屍路旁草叢

2020-10-16 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」