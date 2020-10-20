處理新冠往生者 殯葬師傅作足準備

鄺之才（左二）與在中華殯儀館工作的同仁合影。（鄺之才提供）

新冠疫情 的爆發，使「死亡」成為許多家庭必須面對的沉重話題。洛杉磯中華殯儀館總經理鄺之才說，至今該館已經接受了60至70位因感染新冠病毒死者，工作人員在作好防護措施的同時，也為往生者提供適合的葬禮，有尊嚴地離開人世，走完人間最後一程。

在疫情依然嚴重的今天，鄺之才表示，殯儀人員會在死者送至殯儀館前，先與家屬與醫院了解死因，並做好相關準備。注重孝道的華人 ，希望能夠為死去的親人舉辦一個正式的告別儀式。在這種情況下，殯儀館必需尋找新的紀念方式，保障華人在盡到禮數和孝道的同時，也確保客戶與員工的安全。

有近40年喪葬業經驗的鄺之才說，相比往年，2020年該殯葬館接受的往生者的數量並沒有明顯上升。中華殯儀館多年前因應愛滋病疫情時，已有過處理感染性疾病的經驗，因此喪葬師傅對於新冠疫情也有足夠準備。除了佩戴專業防護設備，還將因新冠去世的死者遺體，移到專門房間停放。對於參加遺體告別儀式的家屬，殯儀館也會安排室外儀式，或在線儀式代替傳統的室內儀式。

鄺之才說，雖然自己是基督徒，但一直非常尊重死者的精神信仰。儘管目前洛縣 依然不允許進行室內的宗教活動，許多神父和長老依然樂意為死者主持葬禮。

華人對葬禮形式的選擇，鄺之才表示，在新冠疫情下，選擇火葬華人家屬所佔比例，從之前的50%左右，上升到60%以上。這說明新冠疫情下華人更加偏向火葬。與此同時，相比往年，疫情下的華人在葬禮上也多選擇從簡，其中不乏許多選擇利用zoom等在線會議軟件舉行網上告別儀式。

鄺之才表示，作為喪葬業人士必須要有一顆慈善和尊重死者的心，何況海外華人是少數族裔，相互之間更應有關懷之心。如果有人發現孤寡老人獨自去世，且無力支付喪葬費用，其鄰居朋友可以聯繫中華殯儀館，他們願意盡力為死者提供有尊嚴的離世儀式。

在葬禮中儀式固然重要，但更重要的則是參加葬禮之人對死者的尊重和緬懷。雖然疫情期間許多華人無法為自己的親人提供傳統儀式，但只要葬禮參加者對死者有尊敬和緬懷之心，葬禮慎終追遠意義就已達到，死者也能就此安心離開人世。