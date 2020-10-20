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八旬華裔送行者 看盡殯葬百態

記者啟鉻／洛杉磯報導
年逾八旬陳馬克，從事殯葬顧問近40年。（記者啟鉻／攝影）
年逾八旬陳馬克，從事殯葬顧問近40年。（記者啟鉻／攝影）

俗話說，「生老病死，人之常情」，每個人都需要安排好身後事。南加州82歲長者陳馬克，從事殯葬服務近40年，同業中的同齡者幾乎沒有，年輕人堅持下來的更不多。陳馬克身體硬朗，他說多年從事殯葬顧問，讓他看盡人生百態。也因為見得多，早已看淡生死、心態平和，但無論做什麼，都要堅持責任感和使命感。

陳馬克來自台灣，祖籍河南，出生在福建，1986年開始在洛杉磯一家墓園工作。他先前開過餐廳，笑說別家餐廳做得有聲有色，他怎樣努力就是做不好。無奈之下經友人介紹，開始從事為亡者服務後事。多年堅持下來，現今82歲的他總結，還是殯葬顧問這一行最適合他。

●老移民重儀式 新移民太隨意

他說，人家有事第一個想到你，就是因為你的信譽好，可以提供完善服務。重要的是要有使命感，他屬於獨立殯葬顧問，不屬於任何一家殯葬公司。做這一行，他也曾多次籌錢，幫助一些在安排親人後事時，陷入財務窘境的家庭。

陳馬克為數千人安排過後事。他說，隨時代變化，現在土葬逐漸減少，火葬卻比先前多起來。也有一些家庭選擇海葬、樹葬，還有將亡者骨灰經過技術壓縮，變成戒指或項鍊上的裝飾物。華人新移民與老移民比較，老移民更注重殯葬儀式，新移民並不在意。

他說，有些華裔年輕人對父母後事安排，似乎過於輕描淡寫。有的年輕人只通過電話、電郵或傳真，將有關資料傳過來，然後告知信用卡號，甚至連面談都沒有，就把父母後事料理了，令他心裡很不是滋味，覺得這些年輕人完全未將父母放在心上。

●欠費時有所聞 常見不肖子女

還有人安排後事後，竟然連費用都不交就「跑單」失聯不見了。他曾經遇到過一名華人女性，為老公處理後事後，就拉黑了陳馬克，讓他聯絡不上對方。還有一次是父母雙亡，子女也是後事安排結束，人就不見了。類似情況拖欠費用有多筆，所以後來，就要求亡者家人先支付費用。

做殯葬顧問這麼久，陳馬克回憶有些人做法也令人無法理解。比如多年前，一名華人女子找到他，說母親在某華資醫院病故，希望他能協助將其母的大體取回，安排後事。陳馬克很好奇，詢問女子為什麼不自己去領母親大體。對方說，她的母親從中國來美旅遊探親，沒想到舊病復發，送醫不治。由於治療費用高昂，沒有醫療保險，女子負擔不起，才請他出面幫忙。

陳馬克覺得對方有難事，理應出手幫忙，就想辦法減免醫療費，將女子母親遺體取出，並準備按照對方要求，安排後事。可是當舉辦告別儀式當天，這名女子竟開著一輛嶄新奔馳車，穿著孝服參加喪禮，令他很意外，心想這位女兒並非經濟窘困。

隨後發生的事情，更令他不解。當他詢問這位女子對母親骨灰如何安排時，對方說，沒有想去安葬，只是會帶回家。沒想到過了不到半年，這位女子一天突然打電話給他，說希望盡快將其母骨灰安葬。陳馬克好奇，詢問她為什麼會有如此改變。對方說，她將母親骨灰帶回家後，發生的一連串事情令她很受打擊。她不久後遭遇車禍、兒子摔跤受傷，因此希望能將母親骨灰好好安葬，一切能從此平息。

●待亡者如生者 早看淡生死

陳馬克說，對待亡者要如生者一樣尊重。他解釋說，比如當他開始提供後事服務時，看到亡者大體，他會說來幫助料理後事的一些撫慰話，讓亡者安心。當手拿著亡者骨灰盒移動位置時，也需要對亡者先說一聲。總之，就是要從內心尊重亡者，讓亡者安息。

陳馬克說，為亡者後事服務，並非說說而已，要當事業來做，更要有使命感，才能贏得信譽和信任。做殯葬顧問這麼多年，提供後事服務的亡者不下數千人。他已將生死看得平淡，遇到任何事都很平和。他指出，亡者家屬有困難時他會盡自己所能幫忙。正因如此，雖年逾八旬，他還有動力繼續做下去。

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