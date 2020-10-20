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復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

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夏威夷旅居辦公 邊玩邊賺錢

記者謝雨珊／洛杉磯報導
夏威夷是許多人朝聖的觀光勝地。（Kristy提供）
夏威夷是許多人朝聖的觀光勝地。（Kristy提供）

為五斗米折腰的人，通常必須請假或辭職才能到處旅行，不輕易擁有「說走就走的旅行自由」。但新冠疫情下出現了一群高科技工作者，可以一邊旅行一邊賺錢，在遠距辦公的同時周遊列國，荷包不但不縮水，還能賺飽飽，並享受自由。

新冠疫情使許多人失業，也讓許多人感覺綁手綁腳很不方便。但還是有不少人卻因為疫情，得到前所未有的新體驗。在一家科技公司上班的華裔Kristy，因新冠疫情在美爆發，公司為防疫允許員工遠距辦公。Kristy因遠距辦公長時間待在家中，這對平時熱愛旅行、更愛水上活動的她，簡直是折磨。

因此某日她決定聯繫住在夏威夷的閨蜜好友，詢問是否可以前往短住，沒想到閨蜜無條件答應。在得到先生同意後，Kristy實現了許多人嚮往的「說走就走的旅行」，她在8月初隻身前往夏威夷「邊旅行邊辦公」，預計10月會返回加州。

Kristy說，平時上班很難得有機會出國，這次因疫情反而有千載難逢的機會，決心犒賞自己。8月夏威夷疫情反撲，觀光客不多，但因為醫院床位不夠，任何人抵達夏威夷都得先居家隔離14天。

不過她在夏威夷的日子很逍遙，她笑說，夏威夷過去人潮最多的景點，現在旅客很少，多次造訪過去大排長龍的餐廳，現在也不用排隊。平時下班後，她喜歡到海邊游泳或浮淺，周末到處登山，節目豐富。她在這段期間不但玩飽、吃飽、也賺飽，「體驗非常好」。

此外，在一次因緣際會下，Kristy在微信加入群組，發現島上居然有諸多志同道合旅客，多數人都是科技公司工程師。她平時除了利用下班時間與閨蜜遊玩，也與這些新朋友結伴探訪夏威夷。「邊工作邊旅行的日子，真的是千載難逢，逍遙自在又快樂」。

不少民眾尤其是高科技人士，受惠於公司遠距辦公政策，每個月都找一個新地方邊玩邊工作。「旅居辦公」顯然已成為時下最新、最受歡迎的上班模式。Kristy樂於分享在夏威夷的體驗，有興趣可上臉書「Ms Little White Dress 矽谷旅人」@MsLittleWhiteDressBlog詳閱。

Kristy在夏威夷的日子很逍遙，節目豐富。（Kristy提供）
Kristy在夏威夷的日子很逍遙，節目豐富。（Kristy提供）
Kristy旅居夏威夷，自由上山下海，無拘無束。（Kristy提供）
Kristy旅居夏威夷，自由上山下海，無拘無束。（Kristy提供）
Kristy平時熱愛水上活動，下班後常到夏威夷海邊游泳。（Kristy提供）
Kristy平時熱愛水上活動，下班後常到夏威夷海邊游泳。（Kristy提供）
Kristy8月多隻身前往夏威夷「邊旅行邊辦公」。（Kristy提供）
Kristy8月多隻身前往夏威夷「邊旅行邊辦公」。（Kristy提供）
Kristy喜愛各種水上活動，包括潛水。（Kristy提供）
Kristy喜愛各種水上活動，包括潛水。（Kristy提供）

夏威夷 疫情 微信

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