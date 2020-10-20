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大選太投入 挺川普反川普 夫妻鬧離婚

本報記者／洛杉磯報導
華人對總統大選關注的主要原因之一是中美關係。（本報檔案照片）
華人對總統大選關注的主要原因之一是中美關係。（本報檔案照片）

2020年美國總統大選真魔幻，不僅選民投票率高於以往，華人社區討論度更高漲，尤其集中在挺川和反川兩大陣營，甚至引發家庭矛盾，夫妻鬧離婚，男女朋友分道揚鑣。

華人李小姐（化名）日前和一名ABC男友約會四個月，雙方在家庭、友情和愛等話題，都很有共鳴。最近總統大選，兩人聊起政治話題；男友是民主黨，李小姐對政治興趣不大，認為選誰都差不多，但較偏向川普。由於男友對政治很認真，覺得女友如果不和他一樣對川普反感，是核心價值有差異，因此提出分手。李小姐感到很懵，她說，畢竟約會了一段時間，結果政治勝過愛情，覺得可惜又無奈。

另一例是老公支持川普，老婆很生氣，表示要離婚。華人白女士（化名）在某論壇發帖表示，她和老公育有兩子，她最近發現老公給川普捐錢，她很生氣，要求老公把錢要回來。之後因兩個人政治理念有出入，動了找離婚律師的念頭。

白女士表示，老公在上學時期號稱共和黨人。她當時就說老公連入籍都不願意，還自詡什麽共和黨和民主黨。為了美國大選，花自己的錢去捐款不說，明明連工作都快被美國人排擠沒了，還惦記美國國運，先過好自己日子不行嗎？ 她覺得和老公的「三觀」(世界觀、人生觀、價值觀)差太多，日子很難過下去。

對於白女士的遭遇，有網友表示支持，認為三觀不一在生活中肯定分歧很多，不僅是投不投川普的問題。但也有人反對，認為文化大革命時期見過這種夫妻，沒想到來美國還能看到。念念不忘階級鬥爭，非黑即白的簡單思維；萬一孩子將來跟你政治理念不同，你怎麼辦？

還有網友認為夫妻政治理念不同，不會影響感情。有網友說，她老公傾向於白登，她傾向於川普，還捐錢。但兩人互相尊重，不管選誰，一定會去投票，因為參與最重要；民主就要有不同的聲音，連這點包容度都沒有，不適合生活在民主國家。

還有人「拉黑」理念不一致的朋友。華人胡先生表示，這次華人主要分為兩大陣營，支持川普和反對川普的人。他的微信圈已拉黑一些「朋友」。身邊朋友也盡量不去碰觸這個話題，不是說因為這個而不做朋友，而是因為三觀不一很難成為真正的朋友。有人建議，大家都忍一忍，再堅持兩周選舉就過去了。

川普 美國 華人

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