川普來訪取金 群眾夾道歡呼

川普19日搭乘空軍一號抵達橙縣。（美聯社）

川普 總統18日中午旋風式訪問南加州兩個半小時，參加科技大亨樂基（Palmer Luckey）在新港灘（Newport Beach）的私人籌款活動。川普在支持者「我們愛你」的歡呼聲，穿過夾道人群。現場部分華人表示，「主流媒體封鎖川普的報導，我們自己報」，支持川普再做四年。

到橙縣 之前，川普參加在拉斯維加斯教會的聚會，然後登上空軍一號飛往加州，上午11點30分左右抵達橙縣約翰韋恩機場。15分鐘後，川普穿過停機坪並向人群致意，大約200名熱情的支持者歡呼和高呼「再作四年」，人群中有人大喊「我們愛你」。

當天利多街（Via Lido）有數百名總統支持者竪起支持川普的旗幟和標牌，附近則站著人數差不多、揮舞著亞美尼亞國旗的抗議者。另有少數人高舉著支持民主黨前總統白登和賀錦麗的標牌，站在附近的新港路的橋上。

橙縣媒體報導，川普支持者表達對總統的支持，還要幫助制止亞美尼亞人可能的抗議活動。此外「黑人的命也是命」支持者也在現場，一度與川普支持者對峙，但沒有發生暴力衝突。

南加川普華人支持者當天特別前往橙縣，加入路邊歡迎人群，表達對支持。不少人拍下現場情況，在社群網站分享。一位華人表示，「現場各色人種都有，每個入口都擠滿人，聽到不少講中文的聲音，和去年總統造勢活動一樣精彩」。

當天橙縣籌款活動，部分共和和黨活躍華人也受到邀請，但均因考慮到疫情沒有前往。一位受邀華人表示，入場券從2800元至15萬元不等，捐助15萬元可以有兩人參與圓桌午餐，並與總統合影；10萬元可一人參加圓桌午餐，並與總統合影；5萬元可兩人與總統合影；1萬5000元可兩人參加活動但無機會合影。因爲捐款用於共和黨 全國委員會支持共和黨的州際選戰，所以較高的定價並不違法。

橙縣共和黨主席Fred Whitaker表示，當天籌款活動非常棒。他認爲，這將為橙縣共和黨奪回共和黨在聯邦眾議院的席位有重要作用，橙縣共和黨黨團基礎依然堅實，非常忠誠。

川普的南加之旅原定10月6日，但因他感染住院推遲到18日。根據全國競選委員會記錄，新港灘共和黨籌款會主辦人樂基近期共向川普團隊捐助40萬5600元，同時向共和黨競選委員會捐助超過170萬元，以支持其他共和黨候選人，包括橙縣地區兩位共和黨韓裔候選人朴銀珠（Michelle Steel）和金映玉（Young Kim）。

南加州共和黨活躍人士黃趙企晨、譚趙美生、吳黎耀華等，均未參加當天籌款活動。黃趙企晨表示，加州雖是深藍州，但川普在過去四年來過多次，川普二兒子和太太很多次並替其父出征加州。為了本次選戰，川普全家全力以赴，幾個孩子都付出全部時間為父親助戰，總統自己則是每天至少兩場大型活動，每次都是親自演講一個多小時，「真不是一般人」。

在新港灘籌款活動後，川普前往内華達州卡森市參加造勢大會，並將在週一轉戰亞利桑納州，參加分別在Prscott和Tucson的兩場活動。