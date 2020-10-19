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11萬加州人搶購槍 擔心釋囚、社會動亂

編譯組／綜合報導

新冠肺炎大流行，許多人擁槍自衛。一項由戴維斯加大進行的「槍枝擁有數量趨勢變化」研究顯示，至7月中旬，加州增加4萬7000個擁槍家庭，約11萬人購買新的槍枝，其中57%已有至少一支槍，另外43%過去並無購買槍枝，疫情是買槍主要原因。

這項研究來自該校的暴力預防計畫（Violence Prevention Project）。研究指出，上述趨勢，可能導致與槍枝相關的死亡與傷害率上升，包括自殺和意外。

洛杉磯時報報導，在疫情爆發前五個月，加州擁槍者改變他們存放槍枝的方式，因應對公共衛生可能引發的社會動亂與政府解體。有超過一半受訪者（56%）表示，對新冠肺炎在監獄爆發後，囚犯被釋出感到擔憂，49%表示他們擔心政府離他們太遠，38%擔心政府崩盤。

在放置槍枝習慣方面，1.2%擁槍者說，疫情促使他們至少會將一支槍上膛，且不鎖在保險箱內。

然而，調查結果也顯示加州居民擔憂的情況。受調者中，有13.3%說，他們有認識的人，可能會拿槍傷害自己。在加州，自殺占槍枝相關死亡案件的55%，2018年加州舉槍自盡的案件達1629起。

除戴維斯加大調查外，加州安全與健康調查（California Safety and Wellbeing Survey）也向2870名被選為成年人口代表進行調查，了解他們應對疫情時的想法與作法，與對一連串警察殺害非裔造成的政治氛圍的看法等。

該調查反映全國槍枝銷售的激增。一名研究人員早期發現，3月至5月間，全美槍枝銷售增長64%，210萬支槍，進入美國家庭。

根據聯邦調查局對買槍者進行的背景調查顯示，2020年前七個月中，有近500萬人首次購槍，占所有槍枝銷售的四成。

約翰霍普金斯大學傷害預防專家Daniel Webster稱，擁有槍枝的新家庭的數量，令人驚訝與擔憂。

在全美約有1億1800萬擁有槍枝的家庭的情況下，新增加4萬3000個擁槍家庭，儘管顯得微不足道，但Webster說，最令人擔憂的是，與新冠肺炎疫情相關的壓力、絕望與恐懼，與擁槍數量增加相結合。

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