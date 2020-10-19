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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

數千川普支持與反對者 新港灘叫囂對峙

編譯組／綜合報導
川普18日抵達橙縣籌款，當天橙縣熱鬧滾滾，數千名支持者與反對者聚集新港灘（Newport Beach）。(美聯社)
川普18日抵達橙縣籌款，當天橙縣熱鬧滾滾，數千名支持者與反對者聚集新港灘（Newport Beach）。(美聯社)

川普18日抵達橙縣籌款，當天橙縣熱鬧滾滾，數千名支持者與反對者聚集新港灘（Newport Beach），彼此叫囂對峙。

橙縣長期以來，一直是保守的代名詞，曾培育保守主義雷根（Ronald Reagan）等人，然自大蕭條以來，當地選民首次於2016年總統大選時將選票投給民主黨。去年該地區民主黨選民登記人數更超過共和黨，然該縣仍是一群財大氣粗的共和黨捐助者大本營。

籌款活動在28歲的科技大亨Palmer Luckey家中舉行。他在21歲時，以30億元的價格，將他的虛擬公司賣給臉書，他也是加州共和黨最大捐助者之一。

當天中午過後不久，川普坐車駛過，上千人從利多島（Lido Isle）到太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）排成一列，支持者歡呼、跳躍，然稍早時，他們也與民主黨候選人白登（Joe Biden）支持者發生言語衝突。

許多支持者，願意花錢與川普見上一面。60歲的Tina Zubia與姊姊Stephanie Urbach參加籌款活動，「我覺得他能替我們實現最佳利益，在美國創造就業機會。」

來自奧斯汀的男子，穿著川普主題的牛仔帽，嘲笑一名戴口罩的洛杉磯時報記者，大喊「假新聞」。也有兩名手持白登標語的反示威者，被數十名川普支持者包圍，大喊「白登戀童癖」。

47歲的Stephanie Lo說，她在2016年沒有投票支持川普，但這次她會支持他，「我不喜歡他的個性，但川普執政很有效率。」

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