川普入深藍州 鼓舞右派選民

川普總統18日訪問南加州，支持者備受鼓舞。(美聯社)

川普 總統18日訪問南加州 ，右派備受鼓舞，左派不以爲然，中間派則拭目以待。

前全國國家圖書館和博物館委員、共和黨籍的梁建文表示，大選進入最後兩周角逐。每天都高度關注勢態發展。加州長期深藍，共和黨的競選策略是不要在加州太浪費時間，但今年情況似乎很不一樣，一是因爲民主黨 在許多議題上走得太遠，二是一些人雖然不喜歡川普的説話方式，但認同共和黨政治理念，雙管齊下，加州今年選情出現變化也並非完全不可能。

梁建文表示，四年來川普許多政策，尤其是疫情之前的經濟成就，得到很多傳統美國人認同，很多傳統美國人表示他們這四年因爲川普在股市上賺到不少錢，如果川普敗選，他們可能會失去很多錢，川普在維護共和黨理念上也沒有讓人失望。

她認爲，川普本次選舉顯然獲得比四年前更多支持，但相信民主黨此次會更小心，力求避免重蹈四年前喜萊莉那樣的輕敵覆轍，共和黨絕不能掉以輕心。

洛杉磯共和黨元老、前洛杉磯社區學院學區理事吳黎耀華表示，她雖然沒有前往川普的捐款活動，但之前已多次為共和黨團捐款，支持川普再做四年。「加州雖然淪陷多年，但我還是相信很多沉默的選民，最後會做出聰明的投票選擇」。這些年她都不相信媒體的民調預測，「四年前的結果就是鐵證，媒體自己打臉」，認爲今年還會出現與主流媒體預測甚遠的選舉結果。

不過，民主黨支持者黨團則對18日川普的南加之行不以爲然。一位民主黨人士表示，川普此次旋風式造訪南加「顯然是狗急跳牆」，拿不到政治資本，想爭取一點資金援助。川普募款落後白登，是他18日到南加州的主因。

亞凱迪亞市一位民主黨活躍人士認爲，「加州無論如何不可能翻紅」。他表示，加州從1984年之後就沒有紅過，而且愈來愈藍，加州鐵定是民主黨深藍州。相反，他堅信民主黨幾乎肯定在本次大選保住聯邦眾議院多數票席位，且希望在參議院爭取到更多席位。

不少自稱「中間派」的選民則表示，最後兩周，高度關注兩對候選人的選情，「看看誰的醜聞更多」。一位華人選民表示，在新冠疫情之前，他認爲川普將穩贏大選，但疫情之後情況突變，加上疫情至今仍在繼續，成爲選情的最大變數。

「不過川普是很難預料的人」，一位「中間派」表示，他不確定川普會贏，「但也沒有人敢說他會輸」。