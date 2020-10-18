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川普募款 爾灣人貼標語支持

記者王全秀子／橙縣報導
爾灣居民區有人公然張貼支持川普的標言。（陳小姐提供）
爾灣居民區有人公然張貼支持川普的標言。（陳小姐提供）

川普總統計畫18日出席橙縣新港灘（Newport Beach）的一場私人募款活動，入場券從2800元到15萬元不等，當地川普的華裔支持者因為「囊中羞澀」選擇默默支持或小額捐贈。在橙縣爾灣（Irvine）有數個住家公然張貼支持川普的標語，他們的勇氣令一些華裔支持者欣喜。

爾灣市居民陳小姐介紹，她在社區散步時發現有四戶住家門上張貼支持川普的標語，還有兩家張貼「BLM」（Black Lives Matter），但沒有支持白登的標語。她感到意外但很欣慰。作為一名川普支持者，她平時不敢出聲，只能默默支持。

陳小姐表示，雖然橙縣的共和黨選民略微多一些，但加州畢竟是民主黨大本營。在這裡，川普和共和黨的支持者只能保持沉默。誰敢公開支持，誰就等同歧視女性和穆斯林，並且同白人至上主義畫上了等號。久而久之，大家敢想不敢說。

不過爾灣老社區的傳統白人居民多一些，對川普的支持率也高一些，所以有人敢張貼支持標語，說明當地的政治氣氛比較包容，不會因為支持某人就遭來怨恨和攻擊。「還是比較有民主和言論自由」，陳小姐對此感動和欣慰。

洛杉磯縣民許先生表示，洛縣沒有多少人敢公開支持川普，誰要是在車上張貼一張支持川普的標語，都會害怕汽車被砸。為什麼支持川普成為一種不敢公開表達的現象？川普的支持者究竟是極少數還是沉默的大多數？許先生等待大選揭曉答案。

川普 橙縣 爾灣

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