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華航機師LAX六千呎見噴射背包客 專家：可能誤判

編譯組/綜合報導
2020年2月時，駕駛在杜拜展示新款噴射背包。（美國之音）
2020年2月時，駕駛在杜拜展示新款噴射背包。（美國之音）

繼8月29日美國航空（American Airlines）班機在洛杉磯國際機場（LAX）附近目擊噴射背包客後，中華航空班機14日再度回報在LAX附近看到的駕駛噴射背包客。不過，洛杉磯時報採訪到的專家表示，這次的目擊事件發生在6000呎高空，一般噴射背包的航程與油料都不太可能達到，因此很有可能是誤判。

但是南加大「航空安全和保護計畫」（Aviation Safety and Security Program）主任、前聯邦航管局（FAA）調查員安東尼（Thomas Anthony）表示，不論是否真的是噴射背包客，還是其他飛行物，都會對飛航安全構成威脅。他說，LAX附近如果真的有人穿戴噴射背包飛來飛去，裝置本身由金屬構成，再加上油料，撞上班機後果不堪設想，維安機構應該詳查。

其他的專家與製造廠商則認為懷疑誤報的可能性較大，包括NGO「垂直飛行協會」（Vertical Flight Society）執行長西斯伯格（Mike Hirschberg）。他與其他專家都指出，噴射背包最大升限雖然號稱1.5萬呎，但實際上多半只能在1000至1500呎左右飛行，如果真的要飛到6000呎，那一定會耗盡燃油。

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