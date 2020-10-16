商家申請破產 債務償還渺茫

東區知名舞廳Vivo Dancesport Center，位於哈仙達岡一個購物中心內，靠近168超市，近日宣布破產。（Google Map）

近月以來不單是主流企業陸續傳出申請破產 關門大吉，華人 社區也傳出一些商號突然終止營業，比如近日傳出破產位於哈仙達岡的Vivo舞廳。面對企業突然關門，到底是真實破產還是惡性倒閉？債主有多大機會獲得債務償還？華裔律師表示，如果企業以公司名義宣布破產，其有價財產非常有限的話，債主們獲得如數償還的機會微乎其微；如果企業是以個人名義經營，或事先有個人擔保合同，則債主們追討債務的機會要大一些。

洛杉磯 資深破產法律師伍雄傑表示，申請破產是商家的權利和選擇，企業如果確實無法繼續運營，而且符合破產條件，選擇破產合乎法律。

伍雄傑表示，瞭解一個公司的性質，以及其申請的是哪一類破產，對債務的追討非常重要。如果企業是股份公司，或LLC有限責任公司，關門大吉不再經營的話，通常可以申請第七章破產（Chapter 7）也就是「清盤破產」。該種破產申請法院會委派一名受託官，對申請破產的公司進行財務清點，賣掉其公司值錢東西，公司帳務上剩餘的資金也計算在還債之内。扣除清盤手續費和行政費之後，該企業剩餘資產要按比例分給公司的債主們。

以最近爆發的舞廳破產案為例，債主們可能包括預付學費的學員、房東和教師等等。教師因爲是其員工，如果薪資被拖欠的話，老師可能是第一債主，得到優先賠償。如果資金不夠，排名越靠後的債主得到償還的可能性越小。

伍雄傑表示，一些難以繼續經營的大公司，通常也會申請第11章（Chapter 11）破產，即「公司債務重整」，比如目前百年老店Sears就在債務重整當中，希望能夠繼續做生意，願意償還部分債務，通常要求償還債務的數量為其資產額等量的數額。比如説公司資產為10億元，外債100億元，只要最長在五年内還清10億元，公司就可以繼續經營。

伍雄傑表示，判斷一個企業是否真破產，關鍵是要審核其破產文件，更要看其財產是否有隱瞞不報，或者非法轉移。

有兩種情況，債主能夠追討債務的機會較高。比如學員在預付學費時，企業老闆曾在相關合約上擔保日後如出現意外會給予資金償還；或企業以個人名義經營，即DBA(Doing Business As)，沒有成立公司做生意，個人就要對其生意負責。在此情況下，個人的財產、存款、房地產收入等等，都可以作爲償還債務的對象，會員追回債務的機會會大一些。

伍雄傑提醒，目前經濟不好，企業申請破產屢見不鮮，尤其是要預付大筆資金的企業，民眾需要特別小心，以免血本無歸，欲哭無淚。