新冠雞尾酒療法 重症者急救用

3D模擬後的新冠病毒內部結構圖，此次新冠雞尾酒抗體療法在治療川普總統病情上居功至偉，讓許多人盼望能夠早日普及到普通病人身上。（New.Medical.net）

近日新冠雞尾酒抗體療法（Cocktail Antibody Threapy）因幫助川普總統在三天成功出院而名聲大噪。川普也在出院後承諾將為所有病人免費提供雞尾酒抗體療法。然而作為尚處於臨床試驗階段的療法，雞尾酒抗體療法距離大範圍普及還有多遠？在洛杉磯縣健康服務部（Los Angeles Health Service）工作的威爾森．關（Dr.Wilson Kwan)接受本報採訪時表示，有必要時，南加醫院可申請採取雞尾酒抗體療法。

威爾森．關表示，雞尾酒抗體療法是通過使用兩種，或更多種的人工製造的新冠病毒抗體，輔以消炎藥物注射至人體內，以達到增強病人對新冠病毒的抵抗力。目前包括南加州大學 （University of South California）醫學院在內的幾家加州醫學研究機構，都擁有雞尾酒抗體療法技術。但其中進展最快的方案，也尚未完成第三期臨床試驗階段。

威爾森．關進一步表示，目前南加州各主要醫院對病情極危急的新冠病人，可申請採取雞尾酒抗體療法。但其距離大規模使用還有一段距離。目前已有的雞尾酒療法中的消炎藥和抗病毒藥（Anti Viral）都是已經得到檢驗的成熟產品。但其中的新冠病毒抗體的使用風險，還尚未得到充分檢驗。在這種情況下，目前多數洛縣 的新冠病人依然在接受技術上更成熟的反病毒藥以及呼吸機治療。只有在現有藥物治療無效下，醫師才會考慮使用雞尾酒抗體療法和血漿抗體療法。

對洛縣近日疫情 出現明顯反彈，威爾森．關表示原因尚未確定，但他相信與近來民眾聚集活動以及放鬆防疫現象有關。另外也有研究者認為，入秋後乾燥寒冷的氣候會使病毒存活時間更長。同時隨天氣趨冷，居民在室內時間延長，也會為病毒傳播製造更多機會。考慮到這些因素，第二波疫情到來似將難以避免。

儘管如此，他認為相比於第一次疫情爆發時的毫無準備，今天的美國已經積累了足夠對抗病毒的經驗與物資。因此他認為第二波疫情爆發的規模，和危害性都將遠小於第一波。同時目前美國至少有兩個新冠疫苗已經進入第三期臨床試驗，最快11月初便可以得到相關的研究報告。屆時洛縣或許就能知曉何時疫苗能夠得到大規模生產。