新冠雞尾酒療法 重症者急救用
近日新冠雞尾酒抗體療法（Cocktail Antibody Threapy）因幫助川普總統在三天成功出院而名聲大噪。川普也在出院後承諾將為所有病人免費提供雞尾酒抗體療法。然而作為尚處於臨床試驗階段的療法，雞尾酒抗體療法距離大範圍普及還有多遠？在洛杉磯縣健康服務部（Los Angeles Health Service）工作的威爾森．關（Dr.Wilson Kwan)接受本報採訪時表示，有必要時，南加醫院可申請採取雞尾酒抗體療法。
威爾森．關表示，雞尾酒抗體療法是通過使用兩種，或更多種的人工製造的新冠病毒抗體，輔以消炎藥物注射至人體內，以達到增強病人對新冠病毒的抵抗力。目前包括南加州大學（University of South California）醫學院在內的幾家加州醫學研究機構，都擁有雞尾酒抗體療法技術。但其中進展最快的方案，也尚未完成第三期臨床試驗階段。
威爾森．關進一步表示，目前南加州各主要醫院對病情極危急的新冠病人，可申請採取雞尾酒抗體療法。但其距離大規模使用還有一段距離。目前已有的雞尾酒療法中的消炎藥和抗病毒藥（Anti Viral）都是已經得到檢驗的成熟產品。但其中的新冠病毒抗體的使用風險，還尚未得到充分檢驗。在這種情況下，目前多數洛縣的新冠病人依然在接受技術上更成熟的反病毒藥以及呼吸機治療。只有在現有藥物治療無效下，醫師才會考慮使用雞尾酒抗體療法和血漿抗體療法。
對洛縣近日疫情出現明顯反彈，威爾森．關表示原因尚未確定，但他相信與近來民眾聚集活動以及放鬆防疫現象有關。另外也有研究者認為，入秋後乾燥寒冷的氣候會使病毒存活時間更長。同時隨天氣趨冷，居民在室內時間延長，也會為病毒傳播製造更多機會。考慮到這些因素，第二波疫情到來似將難以避免。
儘管如此，他認為相比於第一次疫情爆發時的毫無準備，今天的美國已經積累了足夠對抗病毒的經驗與物資。因此他認為第二波疫情爆發的規模，和危害性都將遠小於第一波。同時目前美國至少有兩個新冠疫苗已經進入第三期臨床試驗，最快11月初便可以得到相關的研究報告。屆時洛縣或許就能知曉何時疫苗能夠得到大規模生產。
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