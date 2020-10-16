川普移民令 下台也是障礙

總統川普3月時在聖地牙哥重申，移民高牆不會倒。（Getty Images）

自從川普 當上總統後，加州就成為他的「眼中釘」，一切都因為加州移民數量龐大，且對非法移民 政策較寬鬆。洛杉磯時報指出，就算大選剩不到三周、就算聯邦參議院正為了大法官提名審查忙得不可開交，身在華府的川普還是沒忘記隔空砲打加州，「加州下地獄，你的一票選川普」。

事實上，川普到目前為止的任期內，加州一直是他最好的出氣筒。一提到落實2016競選政見，限制移民政策，川普就會拿加州開刀。他除了上述發言，還曾經說過，加州不是一天到晚喊「我們需要更多人」，那就給你們吧，你們這會兒可開心了吧？加州的聖地牙哥、洛杉磯、舊金山常被稱為「庇護城市」（sanctuary cities），因為這些地方對移民的政策相對寬鬆。

「兒時抵美暫緩遣返」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）實施後，加州確實是DACA受惠者最多的地方；而薩爾瓦多等中美洲難民也確實較多。但這些情況在川普上任後，已因400多道行政命令而改觀，這些影響就算哪天川普不再是總統了，還是會持續影響加州以及全美各地。

川普的行政禁令五花八門，諸如：限制矽谷的高科技移民，也限制依親移民；就算最高法院判決違憲，但還是限制DACA的適用範圍；當然還有尋求庇護的中美洲難民；以及利用新冠關閉國門，不讓外國學生、員工返美；更別提本來享有社會福利的移民，可能因川普的「公共負擔」（public charge）限制而無法獲得綠卡。這些政策的寒蟬效應將持續存在，成為另類政治遺產。

雖然競選對手白登，承諾了很多移民法規與現制的改善方案，但一切都要等到白登真的當上總統才算數。而且某些既定事實，就算白登當上總統也不會改變；更何況白登對某些民主黨激進意見並未表態，包括裁撤或限縮國土安全部與海關移民執法局（ICE）。就算白登政府能找到解決方法，還得面臨高達1050萬移民的歸化申請案。

當然，不論聯邦政府怎麼改變，加州自有加州的作法。針對DACA的政策改變，加州大學 向聯邦最高法院提告，領頭者正是歐巴馬任內的國土安全部長納波利塔諾（Janet Napolitano）。西裔的加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）上任後，也已針對移民政策，向川普政府提起100多項訴訟。貝塞拉說他從沒想過會告總統，因為這可不是鬧著玩的，但是如果總統帶頭違法，加州也別無選擇。