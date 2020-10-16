我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

記者楊青／哈仙達岡報導
Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）
Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

位於哈仙達岡的聖蓋博谷東區知名舞廳Vivo Dancesport Center近日宣布破產，會員預付的學費成為「肉包子打狗有去無回」。知情人士表示，該舞廳直到宣布倒閉之前兩周，還招收會員，收取學生和跳舞愛好者預付學費，十餘天之後宣布破產，是否預謀，令人起疑。唯這項說法本報並無法獲得業者回應。

阿罕布拉和蒙特利公園市資深舞者C女士12日表示，這些天幾乎所有的華裔跳舞愛好者都在談論哈岡舞廳倒閉關門、學生大筆預付學費一筆勾銷的事情。「那家舞廳非常有名，經營將近20年，突然宣布破產，出人意料」。

C女士表示，V舞廳和傳統的華人社區舞廳不太一樣。常年在那裏跳舞的會員不僅喜歡跳舞，且大多經濟實力雄厚，很多人都預付上萬元學費；而該舞廳的經營也有別於華人社區傳統舞廳。蒙特利公園、阿罕布拉和聖蓋博等地舞廳，傳統經營方式是老師租用舞廳場地，支付舞廳老闆場地費，舞蹈老師同時向學生收取學費，學生通常一次向老師購買十堂或20堂課，學生和舞廳之間幾乎沒有關係，因此不會出現大筆學費突然「蒸發」的情況。

Vivo的老闆是舞蹈大賽評委，已讓很多舞蹈愛好者趨之若鶩，再加上該舞廳的舞蹈老師大多是來自俄羅斯的舞蹈移民，作爲該舞廳的固定員工給學生上課，老師領取工資，舞廳的運作則由學生學費（相當部分來自大筆的預付學費）支持。

C女士表示，據她所知，因爲學費較高且上課越多折扣越多緣故，很多學生都願意購買幾年的課程，因此預付1、2萬元學費的舞者不在少數，不少學生都是50歲左右的舞蹈愛好者，很多人一跳就是好多年。

本報記者12日和13日先後以電話和電郵試圖聯絡Vivo Dancesport Center相關負責人都無果，但其官網公布一份署名「Alan」給其員工和客戶的公開信，表示「自從政府開始實施『封城』直到現在，我已經盡最大努力想讓Vivo度過這個難關。在這段時間內，我盡全力為Vivo 舞蹈中心多達20餘位的老師和員工提供金錢資助，以讓他們可以支付最基本的開銷」；「在洛杉磯東區提供高級的舞蹈訓練場地長達20年之後，我以無比沉重的心情宣布Vivo 舞蹈中心必須宣告破產」。

律師劉龍珠表示，會員制企業宣布破產，會員是否能夠討回會員費，或提前預支的學費，雙方最初簽署的合同非常重要。他表示，會員費和學費明碼標價，所以收費高低都是買賣雙方同意，並不違法；但會員制企業在未能履行其承諾的業務時，應該全部或按照比例退款。

劉龍珠表示，企業關門歸總有兩種原因，一種是天災人禍，包括政府勒令關門等無法自身控制的原因導致的停業關門；另一種是自身經營不善導致破產關門。他認爲，疫情衝擊並不是企業不退還會員和學員學費的藉口，疫情造成學生無法上課而剩下的學費，應該退還學生。換言之，沒有履行的合約的預付金應退還給當事人。

劉龍珠認爲學生可以對宣稱破產而不退款的舞廳提出法律告訴；如果懷疑涉嫌欺詐，學生還可以同時對舞廳老闆提出法律告訴，提告名目可以包括「違約」、「非法侵占」、「不公平商業競爭」等。

破產 疫情 阿罕布拉

上一則

會員預繳幾十萬元 一筆勾銷？

下一則

新冠雞尾酒療法 重症者急救用

延伸閱讀

爭議法案投票紀錄 華人要用選票檢驗立法委員

爭議法案投票紀錄 華人要用選票檢驗立法委員
尺度大？老古板？廣西中學生熱舞露bra 掀起舌戰

尺度大？老古板？廣西中學生熱舞露bra 掀起舌戰
華裔牙醫情殺案 陪審團判孫紅力一級謀殺

華裔牙醫情殺案 陪審團判孫紅力一級謀殺
簽證期縮為四年 留學生滯美更難

簽證期縮為四年 留學生滯美更難
種族仇恨行為頻發 律師：先保護自己最重要

種族仇恨行為頻發 律師：先保護自己最重要
塔城亞洲協會「融合世界舞蹈音樂會」 線上播映饗同好

塔城亞洲協會「融合世界舞蹈音樂會」 線上播映饗同好

熱門新聞

乾燥監測最新報告指出，西部地區出現極端乾燥範圍增加。（US Drought Monitor）

「聖妞」報到 加州今年冬天慘了

2020-10-12 03:22
Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
LAX又現噴射背包客。（Getty Images）

噴射背包客闖LAX 華航機師驚見

2020-10-14 20:38

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27
圖為真的官方集票箱。（記者李雪／攝影）

加州神秘私設集票箱揭曉！共和黨出面承認擁有

2020-10-12 18:52
警方在事發區域部署大批警力進行搜捕。（KTLA）

在605公路伏擊警員 槍手陳屍路旁草叢

2020-10-16 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺