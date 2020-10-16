舞廳破產 華人大筆學費泡湯

Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

位於哈仙達岡的聖蓋博谷東區知名舞廳Vivo Dancesport Center近日宣布破產 ，會員預付的學費成為「肉包子打狗有去無回」。知情人士表示，該舞廳直到宣布倒閉之前兩周，還招收會員，收取學生和跳舞愛好者預付學費，十餘天之後宣布破產，是否預謀，令人起疑。唯這項說法本報並無法獲得業者回應。

阿罕布拉 和蒙特利公園市資深舞者C女士12日表示，這些天幾乎所有的華裔跳舞愛好者都在談論哈岡舞廳倒閉關門、學生大筆預付學費一筆勾銷的事情。「那家舞廳非常有名，經營將近20年，突然宣布破產，出人意料」。

C女士表示，V舞廳和傳統的華人社區舞廳不太一樣。常年在那裏跳舞的會員不僅喜歡跳舞，且大多經濟實力雄厚，很多人都預付上萬元學費；而該舞廳的經營也有別於華人社區傳統舞廳。蒙特利公園、阿罕布拉和聖蓋博等地舞廳，傳統經營方式是老師租用舞廳場地，支付舞廳老闆場地費，舞蹈老師同時向學生收取學費，學生通常一次向老師購買十堂或20堂課，學生和舞廳之間幾乎沒有關係，因此不會出現大筆學費突然「蒸發」的情況。

Vivo的老闆是舞蹈大賽評委，已讓很多舞蹈愛好者趨之若鶩，再加上該舞廳的舞蹈老師大多是來自俄羅斯的舞蹈移民，作爲該舞廳的固定員工給學生上課，老師領取工資，舞廳的運作則由學生學費（相當部分來自大筆的預付學費）支持。

C女士表示，據她所知，因爲學費較高且上課越多折扣越多緣故，很多學生都願意購買幾年的課程，因此預付1、2萬元學費的舞者不在少數，不少學生都是50歲左右的舞蹈愛好者，很多人一跳就是好多年。

本報記者12日和13日先後以電話和電郵試圖聯絡Vivo Dancesport Center相關負責人都無果，但其官網公布一份署名「Alan」給其員工和客戶的公開信，表示「自從政府開始實施『封城』直到現在，我已經盡最大努力想讓Vivo度過這個難關。在這段時間內，我盡全力為Vivo 舞蹈中心多達20餘位的老師和員工提供金錢資助，以讓他們可以支付最基本的開銷」；「在洛杉磯東區提供高級的舞蹈訓練場地長達20年之後，我以無比沉重的心情宣布Vivo 舞蹈中心必須宣告破產」。

律師劉龍珠表示，會員制企業宣布破產，會員是否能夠討回會員費，或提前預支的學費，雙方最初簽署的合同非常重要。他表示，會員費和學費明碼標價，所以收費高低都是買賣雙方同意，並不違法；但會員制企業在未能履行其承諾的業務時，應該全部或按照比例退款。

劉龍珠表示，企業關門歸總有兩種原因，一種是天災人禍，包括政府勒令關門等無法自身控制的原因導致的停業關門；另一種是自身經營不善導致破產關門。他認爲，疫情 衝擊並不是企業不退還會員和學員學費的藉口，疫情造成學生無法上課而剩下的學費，應該退還學生。換言之，沒有履行的合約的預付金應退還給當事人。

劉龍珠認爲學生可以對宣稱破產而不退款的舞廳提出法律告訴；如果懷疑涉嫌欺詐，學生還可以同時對舞廳老闆提出法律告訴，提告名目可以包括「違約」、「非法侵占」、「不公平商業競爭」等。