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會員預繳幾十萬元 一筆勾銷？

記者楊青／哈仙達岡報導
東區知名舞廳Vivo Dancesport Center，位於哈仙達岡一個購物中心內，靠近168超市，近日宣布破產。（Google Map）
東區知名舞廳Vivo Dancesport Center，位於哈仙達岡一個購物中心內，靠近168超市，近日宣布破產。（Google Map）

聖蓋博谷東區一家知名舞廳突然宣告關門易主，上百名華裔會員數十萬元會員費面臨一筆勾銷，不知所措。有會員稱，正在籌劃抗議示威行動，抗議老闆以疫情為由捲走巨額會員費，讓大家損失慘重。

Vivo Dancesport Center舞廳，疫情前一度是東區歷史最悠久且高知名度的舞廳之一，150多位會員幾乎全部都是華人跳舞發燒友。一位要求保留姓名的女會員表示，因為身體的原因，她在該舞廳跳舞已近20年，今年年初，她向該舞廳交了1萬元會員費，預期可以跳100多堂舞蹈課。但3月新冠疫情開始，舞廳就關閉停業，學生和會員均無法上課。大約一周前，舞廳老闆突然召集大家開會，宣布舞廳破產，而會員們原來交付的所有會員費，已用於支付疫情期間的房租和舞蹈教師工資，無法償還給大家。

該女會員表示，該舞廳每堂舞蹈課費用約70至75元，很多會員因爲喜歡跳舞，一般都是一次性交付1萬至2、3萬元，可以連續數年跳幾百堂課。以她為例，就是因爲以前患有憂鬱症，跳舞能使她快樂起來，因此多年堅持跳舞。但萬萬沒想到，現在上萬元不翼而飛，傷透腦筋。

一位華人會員表示，據她所知該舞廳僅僅是大班學生，就至少有50至60人，都是和她的情況差不多，年初時一次性交付1萬元或更多，現在都拿不回來。據説還有80多位來自中國大陸的家長，也向該舞廳交付數以萬計的會員費，以便他們的孩子可以在其中連續跳舞。該會員表示，很多人當時都是現金或支票交付學費，很多人甚至沒有拿到收據，或收據上根本沒有舞廳名字。

多位會員表示，在舞廳老闆上周宣布破產無力償還會員學費後，一名學生表示願意頂下舞廳重新開業，但會員以往交付的學費不能繼續使用，需重新交付學費才能上課跳舞，「我們感覺被騙了」。

疫情 破產 華人

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