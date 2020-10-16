庇護動物樂園 小鸚鵡農場疫情下的樂土

庇護動物樂園。（記者啟鉻／攝影）

在羅蘭岡有一塊有機農場，稱為「小鸚鵡農場」（Little Parrot Farm）；眾多愛心人士運用有機保護土地方式，耕種健康作物，教育與社區結合，愛護生命和環境，實現人與自然和諧。這裡不僅種植近200種有機作物，還是一個庇護動物樂園，甚至吸引華裔 年輕人在這裡舉行婚禮。

影音來源：記者啟鉻

小鸚鵡農場占地兩英畝，種植作物包括白玉苦瓜、冬瓜、瓠瓜、西瓜、龍鬚菜、茄子、西紅柿、百香果、芭樂、秋葵、小芥菜、西瓜、小黃瓜等，還有桑樹及南加 多種耐旱植物。這裡收養的小動物也不少，有羊駝、陸龜、挪威山羊、迷你豬、兔子、鴨子、雞等。

原來這個農場屬於非營利南加州 福智基金會，基金會執行長林永森說，小鸚鵡農場三年前成立，取名來自佛教古老寓言故事：一隻鸚鵡遇到森林火災，不少動物倉皇逃命，鸚鵡卻要用翅膀沾水去滅火，但羽毛和腳被燒焦；神變成老鷹勸牠放棄，但鸚鵡不為所動；最終神受感動，用神力將大火熄滅。

林永森說，或許我們做的有限，但若感召大家一起來做，就可以拯救地球日益污染的環境。

這個農場的小動物，其實還有不少故事。基金會成員Rosa說，農場入門處的牆上，畫著各種小動物，這些畫出自華裔Elsa Chang，是一位迪士尼動畫師。其中有一隻飛翔的野鴨，就曾被收留在這裡的動物樂園。當時野鴨媽媽領著幾隻小鴨，準備穿過60號公路，被呼嘯行駛車子輾過。只留下兩隻小鴨，其中一隻重傷。當愛心人士拾起它們送到這裡時，重傷小鴨死去，倖存小野鴨在大家悉心照料下，慢慢長大。最終羽毛豐滿，從小鸚鵡農場展翅飛回大自然。

林永森說，還有一隻14歲的陸龜，是一位年逾八旬華裔長者的寵物。由於老人家自覺年歲已高，需要給寵物陸龜找一個好人家，能夠繼續照顧它，就把陸龜送到小鸚鵡農場，老人有時也會來看望。動物樂園還有兔子，也都是走失後被這裡收養，有的兔子還在農場產下兔寶寶，最終被農場義工送還主人。

小鸚鵡農場也成為年輕人喜歡的綠色天地。兩對華裔年輕人，由於常年在這裡做義工，認同基金會理念，在這裡舉行婚禮。基金會還為新婚夫婦準備樂隊，大家在有機作物陪伴下，呼吸著這裡的新鮮空氣，共享理念喜慶祥和。疫情爆發前，這裡並經常有各校學生參觀，暸解實踐有機農業，學到各種作物種植知識，從小培養愛護保護環境理念。

林永森說，他們的目標是進一步推廣有機耕作，並尋求技術上的突破。他認為，很多事情未做前覺得不易，但做起來並非想像的難。少數人或許無法完成的事情，加入更多志同道合的人努力去做，就可以實現目標。小鸚鵡農場正培養沙漠耐旱耐燃植物，一旦進入實地種植，將會為加州植被改良做出更多貢獻。