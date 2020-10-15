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百萬加州選民已投完票

編譯組／綜合報導 

最新統計顯示，目前已有超過100萬名加州選民完成今年總統大選的郵寄投票，遠遠超過2016年此時的投票人數。專家分析，除了今年選情更激烈，還包括新冠疫情的影響，讓更多選民可以領到郵寄選票，還讓選民有更多時間研究如何郵寄投票。 

加州州務卿帕迪拉（Alex Padilla）表示，現在的數據還不足以反映全貌，因為加州今年總共寄出2100萬份選票，暗示未來還可能有更多選票寄達。事實上，在加州通過「選民選擇法」（Voter's Choice Act）之後，多元投票已經成為趨勢，包括郵寄、提前等投票方式，目標是讓每個選民都有機會投票。 

以縣份區分，洛杉磯縣這次總共寄發560萬份選票，目前已經回覆的數量達43萬5000份，約約占加州總數的一半。橙縣同樣收到大量郵寄選票，粗估約有10萬份。 

政治分析師Fiona Hutton認為，郵寄選票數量目前的確高於以往，但整體是否創下歷史紀錄還待觀察。共和黨策士Luis Alvarado則說，今年投票意願確實較高，一部分原因是兩黨都試圖教選民如何安全投票，另方面也因為疫情，讓選民有更多時間研究候選人與如何郵寄投票。 

不僅是加州，全美各地郵寄選票與提前投票人數，都創下新高。佛州大學「美國選舉計畫」（US Elections Project）指出，全美目前已經有1500萬人完成投票，俗稱「搖擺州」的佛州也有近200萬人。另外，如德州、喬治亞州也可以見到大排長龍的提前投票人潮。

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