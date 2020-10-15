郵寄選票狀況多 逝者也有票

張先生在郵箱裡發現兩份他名下的選票。（張先生提供）

加州 今年鼓勵所有選民通訊投票 ，各縣選務處並已陸續寄出選票，以致近日有不少選民收到選票。但也出現令人咋舌的情況，譬如過世一年之久的選民仍然收到選票，又或是早已搬家的人的舊址照樣收到選票。更誇張的是還有華裔民眾收到兩份選票，覺得非常震驚，因為今年除了有總統大選，加州還有很多重要的公投提案，他們擔心這樣的混亂作業會影響選舉結果。

家住河濱縣（Riverside County）的胡先生表示，日前他在住家信箱裡收到兒子名下的選票，可是兒子在2019年2月已經逝世，按理說過世的選民已經消除身分，為何還會收到選票？胡先生感到納悶又震驚。他提到，兒子原來登記為民主黨員，兩人一直住在一起，所以選票寄到他們的家。如今兒子不在了，但他不會冒名將選票寄回，因為模仿他人簽名投票違法。

胡先生表示，兒子已去世一年半，加州汽車管理局（DMV）都已被照會，駕照也沒有再更新，護照也被取消了，卻仍然收到選票？而今年因為疫情死了那麼多人，這些逝者是不是也會收到選票？誰去核對簽字真實性，誰去核對選民是否真實存在，這些都是問題，他很擔憂。

胡先生提到，前段時間看到川普總統表示郵寄選票有很多弊端，他還半信半疑，可是當他收到已去世兒子的選票時感到震驚不已，原來這種說法不是空穴來風。他有一位朋友的女兒嫁人後搬去新居，結果前不久父母家和新家住址都分別收到選票。胡先生不贊同以郵寄選票為主要投票方式，認為太混亂，容易出錯。尤其今年加州有很多重要提案，出任差錯都會有嚴重後果。

洛杉磯 縣阿蘇薩（Azusa）居民張先生，日前也收到多份選票，除了他名下的兩份外，還有前房主的選票也寄到此處。張先生表示，他房子都買了近五年，卻發現郵箱裡竟還有前房東的選票。張先生自己是登記選民，他早在洛杉磯縣開放提前投票的第一天，就去縣府位於諾瓦克（Norwalk）的選務處完成投票。

他表示，他能理解選務處寄出的選票可能會因各地郵寄時間不一樣，導致民眾收到的時間或早或晚，但同一人收到兩份選票是怎麼回事？

張先生還說，民眾信箱中收到的郵寄選票都是真實有效的選票，萬一有人別有企圖，一人填多份或是偽造他人簽名填寫選票，後果不堪設想。