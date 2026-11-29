英國大腸癌專科醫師指出，部分大腸癌病例與飲食有關，透過增加膳食纖維、攝取多樣化的植物性食物、維持腸道菌群健康，以及減少加工肉類和酒精，有助降低罹癌風險。（AI生成示意圖）

AI摘要 文章摘要整理： 英國大腸癌專科醫師建議，透過增加膳食纖維、攝取多樣植物性食物與發酵食品，並少碰加工肉和酒精，可望降低大腸癌風險。

每日郵報報導。大腸癌近年在年輕族群中發病率受到關注，飲食習慣被視為影響罹癌風險的重要因素。英國大腸癌專科醫師墨菲（Ravindhi Murphy）指出，研究顯示，部分大腸癌病例與飲食有關，透過增加膳食纖維、攝取多樣化的植物性食物、維持腸道菌群健康，以及減少加工肉類和酒精，有助降低罹癌風險。

•早餐：燕麥、全穀麵包搭配水果堅果

墨菲醫師建議，以希臘優格（Greek yogurt）搭配燕麥或燕麥粥，再加入香蕉、莓果、蘋果、堅果及種子，組成營養豐富的早餐。希臘優格富含蛋白質 ，部分產品含有活性菌；堅果和種子可提供維生素、礦物質及健康脂肪，燕麥與水果則能補充膳食纖維。

另一種簡單的早餐，是兩片全穀吐司搭配花生醬和香蕉片。墨菲醫師表示，這份早餐最多可提供約11克膳食纖維，有助補足每日所需。選購花生醬或其他堅果醬時，建議查看食品標籤，優先選擇沒有添加糖的產品，並留意是否含有棕櫚油。

早餐應盡量避免培根、香腸及部分加工熟食肉類。國際癌症 研究機構（IARC）已將加工肉類列為第一類致癌物，表示有充分證據顯示加工肉類對人類具有致癌性。

•午餐：多吃全穀、豆類與發酵食品

墨菲醫師建議，以含種子的全穀麵包搭配水波蛋、酪梨和韓式泡菜，並佐以一份沙拉。酪梨能提供膳食纖維及不飽和脂肪；全穀麵包則有助增加纖維攝取。韓式泡菜、克菲爾發酵乳（kefir）、優格及德式酸菜（sauerkraut）等發酵食品，含有不同種類的微生物，可能影響腸道菌群的組成。

另一種適合午餐的選擇，是以藜麥和鷹嘴豆為基底，加入多種顏色的蔬菜，再以檸檬汁、特級初榨橄欖油及巴西里等新鮮香草調味。藜麥和鷹嘴豆可提供膳食纖維及植物性蛋白質，多種類蔬菜則能補充維生素、礦物質及植物化合物。若希望增加蛋白質，也可搭配烤雞肉或鮭魚。

•晚餐：鮭魚、蔬菜與豆類補足纖維

墨菲醫師推薦以鮭魚搭配大蒜、檸檬及蘆筍，或改配西蘭花、地瓜等蔬菜。鮭魚富含Omega-3脂肪酸，大蒜含有可供腸道微生物利用的成分。搭配多種蔬菜，可增加膳食纖維及植物性食物的攝取。

除了每天攝取多種類蔬果，專家建議，每周嘗試攝取約30種不同的植物性食物，包括蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果、種子及香草，以增加飲食多樣性。

另一道推薦晚餐，是以椰奶、薑黃、生薑和大蒜烹煮雞胸肉，再加入西蘭花、菠菜等蔬菜，搭配扁豆濃湯（dahl）及糙米。薑黃和生薑含有具有抗發炎潛力的植物化合物；扁豆富含膳食纖維。一碗扁豆濃湯約可提供12克膳食纖維，搭配雞肉咖哩及糙米，整份餐點的膳食纖維總量可達約20克，實際數值則依食材分量及烹調方式而不同。