偉博文化中心內擺放多面中華民國國旗，支持者手持「挺台北、挺萬安」標語，等待開票結果。（記者張庭瑜/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州國民黨支持者深夜聚集觀看台灣九合一選舉開票，關注台北等關鍵選區，並將地方選舉視為2028總統大選前哨。

「蔣萬安 凍蒜（當選）！」台灣九合一地方選舉開票之際，遠在太平洋另一端的南加州也響起助選口號。國民黨 支持者27日晚齊聚艾爾蒙地偉博文化中心，參加「選情之夜」。現場可見多面中華民國 國旗，不少銀髮族僑胞調整平日作息，深夜到場觀看開票實況，關注台灣各縣市選情。

活動主辦人楊震南表示，集體觀看台灣選舉開票，是當地國民黨支持者延續多年的傳統。早年資訊傳播不如現在便利，僑胞經常透過集會掌握台灣選情，如今透過手機就能即時查閱開票結果，大家仍樂於相聚，共同關心台灣政局。

楊震南坦言，此次選舉讓不少支持者感到焦慮，尤其關注台北及台中市長選情。他指出，六都選舉固然重要，但台北市作為首都，具有特殊政治意義。他更將此次地方選舉視為2028年總統大選的前哨戰，認為國民黨能否重返中央執政，才是長遠關注的重點。

楊震南表示，中國國民黨美國西南支部主委謝宗煌及副主委謝傳佐目前均在台灣，此次由他留在南加州籌辦開票活動，讓當地支持者也能相聚關心選情。特地從遠處趕來參加活動的沈芬表示，上了年紀的人通常生活作息規律，但此次選舉對她而言格外重要，即使路途較遠，仍願意犧牲平日休息時間，到場與其他支持者共同觀看開票。

沈芬認為，近年台灣政治出現權力失衡的現象，期盼在野黨能在此次地方選舉中於更多縣市勝出，進一步強化監督執政黨的力量。她表示，有了足夠的在野力量，執政黨才能受到有效監督，這也是她特地到場關心選情的原因。

根據台北市選舉委員會公布的開票結果，蔣萬安以78萬1312票成功連任，得票率53.72%；沈伯洋獲66萬4586票，得票率45.69%，兩人相差11萬6726票。

活動主辦人楊震南表示，此次地方選舉是2028年總統大選的重要前哨戰。（記者張庭瑜/攝影）

國民黨支持者沈芬特地遠道而來觀看開票，期盼在野黨勝出，強化監督執政黨的力量。（記者張庭瑜/攝影）

中國國民黨美國西南支部舉辦「選情之夜」活動，吸引不少銀髮族僑胞到場，共同關注台灣九合一地方選舉開票實況。（記者張庭瑜/攝影）

南加州國民黨支持者手持中華民國國旗及「挺台北、挺萬安」標語，為蔣萬安加油。（記者張庭瑜/攝影）