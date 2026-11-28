三個女兒都就讀哈佛西湖中學的楊百彥。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 楊百彥以3個女兒就讀哈佛西湖的經驗指出，頂尖私校更看重孩子的獨特性與多元發展，尤其在學術、體育、藝術中形成至少2項優勢，並在7年級與9年級不同階段展現潛力與成果。

三個女兒都就讀頂級的哈佛西湖中學，長期觀察洛杉磯 私校招生的楊百彥提醒華人 家長：真正決定孩子能不能脫穎而出的，不是大家最在意的那張成績單。她透露，申請哈佛西湖有兩個關鍵，很多華人家長從一開始就走錯方向。

教育資訊網Niche公布2027年全美最佳私立高中排名，位於洛杉磯Studio City的哈佛西湖學校（Harvard-Westlake School）排第七，而加州 只有兩校進入前10，另一所是史丹福線上高中（Stanford Online High School，排第10）。

注重教育的楊百彥，對洛杉磯私立學校的教育與招生有長期觀察和了解。在她看來，申請頂尖私立學校，不能只把注意力放在考試分數，更重要的是讓學校看到孩子「有什麼不一樣」。

對哈佛西湖中學來說，她把學校對學生的發展方向概括為三個領域：學術、體育和藝術。孩子不需要三項都做到最好，但最好能在其中兩個領域建立真正的優勢。她把這形容為「兩條腿」，如果只有一項特別突出，可能比較單薄；兩個領域都有明確特色，孩子的整體形象會更加完整。

大女兒申請哈佛西湖時，就是一個例子。女兒學業不錯，同時具有舞蹈專長。申請時，楊百彥選了一張女兒跳「胡桃夾子」的照片，希望招生官一眼就能看到女兒的藝術特點，而不是只看到一張普通的學生照片。後來，學校看到材料後，邀請女兒參加學校的原創舞蹈演出。

在她的觀察中，哈佛西湖學校比較重要的入學時間點是七年級和九年級。七年級是一個重要的進入時間。這個階段，學校有較大空間去觀察孩子未來可能發展成什麼樣的人。因此小學階段讓孩子接觸學術、藝術、體育、辯論、戲劇等不同領域，比單純為申請打造履歷更有意義。

九年級則是另一種競爭。到高中階段，申請學生已累積更多可被衡量的成績和活動紀錄。除了原本就讀私立學校的學生，也可能有來自公立學校的優秀學生，及在各類競賽已取得成績的學生。因此九年級申請者需要拿出更成熟、更完整的個人特色，競爭更殘酷。

這也是楊百彥一直強調「時間」的原因。她認為，七年級和九年級並不是簡單的早一年或晚兩年，而是兩個不同的申請階段。七年級更重要的是看孩子的潛力和發展方向。到九年級，學生過去幾年的成果已經逐漸成形，競爭也更加集中。

她不主張家長從小就為孩子製造一份升學履歷，而是要給孩子足夠的時間去嘗試。孩子可能一開始喜歡舞蹈，後來發現喜歡戲劇；也可能原本學藝術，最後在體育或學生領導方面找到真正的興趣。三個女兒的經歷正好說明這一點：同一個家庭、同一所學校，最後卻可以發展出完全不同的方向。

因此，在楊百彥看來，哈佛西湖申請最重要的問題，不是怎麼把孩子包裝得最好，而是孩子真正擅長什麼。當學術、藝術或體育中的一兩項能力逐漸形成自己的特色，再加上孩子能夠自己規劃、行動、溝通和完成事情，這些才是比單純分數更值得長期培養的能力。

她所說的升學準備，歸根究柢並不是為一張錄取通知書，而是讓孩子在進入下一個環境前，已知道自己是誰及想往哪走。

全家在哈佛大學的紀念大講堂前，從左至右依次是何仕君、何仕元、楊百彥、何仕陽、Don。（楊百彥提供）

老三何仕君在哈佛西湖中學畢業典禮上，她身披的畢業學生會領袖的黑袍，內襯貼有姐姐Joy Ho和她自己Glory Ho的名牌。（楊百彥提供）