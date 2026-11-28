鑽石吧從目前開始至新年前後將分階段移除並更換市內約246棵布拉德福梨樹，主要分布在Montefino Ave、Longview Dr.及Diamond Bar Blvd一帶。（鑽石吧市府提供）

AI摘要 文章摘要整理： 鑽石吧市府將先移除市內約246棵老舊布拉德福梨樹，再於2027年春季依現場條件免費補種新樹，以改善行道樹安全問題。

鑽石吧 市政府將分階段移除並更換市內約246棵布拉德福梨樹（Bradford Pear），主要分布在蒙特菲諾大道（Montefino Ave.）、長景路（Longview Dr.）及鑽石吧大道（Diamond Bar Blvd.）一帶。這些樹木多為鑽石吧1989年建市前，由當年開發商種植，如今已接近或超過預期壽命，枝幹結構脆弱，強風期間容易斷裂，市府決定整體更新。

布拉德福梨樹生長快速、春季開出醒目的白色花朵，曾被視為理想的行道樹，廣泛種植在住宅區道路旁及中央分隔島。然而，這種樹木的枝幹結構較弱，隨著樹齡增長，樹枝容易裂開或折斷，尤其在強風天氣下更具安全風險。

市府表示，2018年，蒙特菲諾大道一棵布拉德福梨樹的樹枝曾掉落，造成一名行人受傷。市府此次推動更換計畫，也凸顯老舊行道樹可能帶來的公共安全問題。

整項工程分兩個階段進行。第一階段將由市府工作人員逐一勘查預定移除樹木的地點，確認現場是否具備重新種植新樹的條件，再由市府樹木維護承包商負責移除。工程11月中旬啟動，施工時間約需六至八周。

第二階段預計從2027年春季開始補種新樹。市府表示，只要現場條件適合種植，居民可提出申請，市府將免費補種，無須由屋主負擔費用。居住在工程範圍附近的居民，屆時可從市府提供的樹種名單中，選擇適合南加州氣候及當地人行道旁種植環境的樹木。