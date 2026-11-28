鑽石吧246棵更換行道樹 明年補種
鑽石吧市府將先移除市內約246棵老舊布拉德福梨樹，再於2027年春季依現場條件免費補種新樹，以改善行道樹安全問題。
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鑽石吧市府將先移除市內約246棵老舊布拉德福梨樹，再於2027年春季依現場條件免費補種新樹，以改善行道樹安全問題。
鑽石吧市政府將分階段移除並更換市內約246棵布拉德福梨樹（Bradford Pear），主要分布在蒙特菲諾大道（Montefino Ave.）、長景路（Longview Dr.）及鑽石吧大道（Diamond Bar Blvd.）一帶。這些樹木多為鑽石吧1989年建市前，由當年開發商種植，如今已接近或超過預期壽命，枝幹結構脆弱，強風期間容易斷裂，市府決定整體更新。
布拉德福梨樹生長快速、春季開出醒目的白色花朵，曾被視為理想的行道樹，廣泛種植在住宅區道路旁及中央分隔島。然而，這種樹木的枝幹結構較弱，隨著樹齡增長，樹枝容易裂開或折斷，尤其在強風天氣下更具安全風險。
市府表示，2018年，蒙特菲諾大道一棵布拉德福梨樹的樹枝曾掉落，造成一名行人受傷。市府此次推動更換計畫，也凸顯老舊行道樹可能帶來的公共安全問題。
整項工程分兩個階段進行。第一階段將由市府工作人員逐一勘查預定移除樹木的地點，確認現場是否具備重新種植新樹的條件，再由市府樹木維護承包商負責移除。工程11月中旬啟動，施工時間約需六至八周。
第二階段預計從2027年春季開始補種新樹。市府表示，只要現場條件適合種植，居民可提出申請，市府將免費補種，無須由屋主負擔費用。居住在工程範圍附近的居民，屆時可從市府提供的樹種名單中，選擇適合南加州氣候及當地人行道旁種植環境的樹木。
市府將分階段移除並更換約246棵布拉德福梨樹，主要分布在蒙特菲諾大道、長景路及鑽石吧大道一帶，屬於市內較集中的老舊行道樹群。 這些樹多在1989年建市前就已種下，樹齡已接近或超過預期壽命，枝幹結構脆弱，強風時容易裂開或斷裂，因此被視為公共安全風險。 第一階段11月中旬啟動，約需6至8周；第二階段預計2027年春季補種。只要現場適合種植，居民可向市府提出申請，並從樹種名單中選擇合適樹木，費用由市府負擔。
精華 FAQ
市府將分階段移除並更換約246棵布拉德福梨樹，主要分布在蒙特菲諾大道、長景路及鑽石吧大道一帶，屬於市內較集中的老舊行道樹群。
這些樹多在1989年建市前就已種下，樹齡已接近或超過預期壽命，枝幹結構脆弱，強風時容易裂開或斷裂，因此被視為公共安全風險。
第一階段11月中旬啟動，約需6至8周；第二階段預計2027年春季補種。只要現場適合種植，居民可向市府提出申請，並從樹種名單中選擇合適樹木，費用由市府負擔。
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