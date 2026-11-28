洛杉磯縣商業市的Citadel Outlets26日晚8時啟動促銷，連續營業27小時，部分商品最低3折。（圖／受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節晚餐後，南加民眾趕赴城堡大賣場搶黑五折扣，現場停車與排隊人潮湧現，多家品牌祭出最低3折優惠。

感恩節 晚餐才吃完，南加 已有民眾直奔商場搶黑五折扣。洛杉磯縣商業市的城堡大賣場（Citadel Outlets）26日晚8時啟動促銷，連續營業27小時，部分商品最低3折。有華人 顧客晚10時左右抵達，光是找車位就花不少時間，想進店購物，還得先排隊等待。

華人張女士說，她每年黑五都有逛城堡大賣場的習慣。雖然知道人多，仍覺得折扣很足，值得跑一趟。今年她在朋友家吃完感恩節晚餐後出發，大概近晚10時抵達賣場。到那邊才發現，停車位雖多，空位卻不好找。此外，想逛的店幾乎都要排隊，比如她在Marc Jacobs店門口排隊接近半小時。根據她觀察，今年商家優惠力度不小，有些商品最低打到3折。她還指出，商場已掛起聖誕裝飾，並播放節日音樂，讓等待的時間沒那麼無聊。

據KTLA電視台在城堡大賣場的實地報導，27日凌晨，Coach和Burberry等店外仍排長隊，有人提著剛買到的商品，接著趕往下一家。KTLA記者在Marc Jacobs和Tommy Hilfiger等店看到部分商品最低3折。一顧客在Michael Kors花約300元買包和皮夾，還打算逛Coach。另一顧客則以半價買下一只Diesel手表，還想買18K金耳環犒賞自己。

城堡大賣場27日營業至晚11時，28日和29日均為上午9時至晚10時，各店鋪具體營業時間可能不同。商場提供免費停車和付費代客泊車，並加派人員疏導車流。27日下午5時至晚11時，每小時還有一場人造飄雪表演。商場內高115呎的聖誕樹，掛有約1萬8000盞燈和1萬件裝飾。

黑五排隊人潮也出現在聖蓋博谷。Instagram帳號@SGV626viral分享影片顯示，27日凌晨，當地一家Target門外已有人帶著折疊椅排隊。根據Target公告，黑五當天各門市上午6時開門，排在前100名且符合資格的顧客，可領購物卡，面額為25元、50元或100元，每家店有一名顧客可領到1000元購物卡。

華人消費者表示，商場已掛起聖誕裝飾，並播放節日音樂。（圖／受訪者提供）