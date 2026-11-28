今年南加對台灣選舉關注熱度也明顯高於往年，27日晚在南加長輩會舉辦開票之夜。（吳兆峯提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加海外社群今年返台投票意願升高，並透過開票活動關注台灣選舉；吳兆峯認為沈伯洋靠具體政見與洋流效應，帶動選情全國化。

民進黨美西黨部發言人吳兆峯表示，今年返台投票 的人數明顯增加，儘管適逢感恩節，機票 價格較高，仍有許多鄉親提前購票返台，甚至有人在社媒分享回台機票，顯示海外社群對這次選舉的高度關注。

隨著台北市長選舉進入最後階段，南加台灣鄉親選舉熱情持續升溫。（吳兆峯提供）

吳兆峯表示，今年南加 對台灣地方選舉關注熱度明顯高於往年，27日晚在南加長輩會舉辦開票之夜，現場會準備彩帶、人形立牌及茶點並設置大螢幕，讓參與者共同關注開票結果，也會連線台灣議員了解當地選舉情況。

洋流飄帶。（吳兆峯提供）

談到沈伯洋選情，吳兆峯認為，這次選舉熱度已超越一般地方選舉，呈現出地方選舉全國化現象。洋流效應持續數月，不僅台北市民有感，甚至擴展到其他縣市，整體聲勢讓人有一種彷彿正在舉行總統大選的感覺。

南加不少台灣僑民支持沈伯洋。（吳兆峯提供）

吳兆峯認為，沈伯洋能夠獲得支持關鍵並不只是知名人士加持，更重要的還是其實際政見。沈伯洋政見並非憑空提出，而是根據超過5萬則市民意見彙整而成，尤其在交通、長照及婦幼政策方面，回應許多中間選民的實際需求。對於每天努力工作，同時需要照顧孩子和年長父母的家庭而言，這些政策具有切身意義。

這次支持沈伯洋群體中，出現一些過去屬於深藍家庭的年輕一代。吳兆峯表示，有人家裡過去長期支持馬英九和郝龍斌，但這次願意嘗試支持沈伯洋。這些後來加入支持行列的選民，是洋流效應持續擴大的重要力量。