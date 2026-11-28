第二故鄉 盼沈伯洋發揚爾灣經驗
沈伯洋在爾灣生活與求學的南加經驗，成為其規畫台北市政與倡議自由民主的重要基礎，也獲得美西後援會鄉親力挺。
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沈伯洋在爾灣生活與求學的南加經驗，成為其規畫台北市政與倡議自由民主的重要基礎，也獲得美西後援會鄉親力挺。
沈伯洋美西後援會顧問楊嘉猷表示，他因年紀較大返台不便，但在家持續關注選舉結果。許多他認識的南加洋流鄉親已返台，分赴各縣市參加造勢活動，期盼沈伯洋把台北打造為世界的台北。
楊嘉猷27日在家中看開票結果，他笑說，沒有為此去特別祈禱拜拜，洋流粉絲的精神念力就已很有力量。談及與沈伯洋的相識，沈伯洋展開海外活動第一站就來到洛杉磯，當地鄉親也為此舉辦後援會活動，他因此和其結識。他對沈伯洋的第一印象是「能言善道、有方法，對政治非常熱忱，身上有登上更大舞台的氣場」。
沈伯洋於2011年至2017年曾在爾灣生活，並在爾灣加大攻讀博士。他曾形容爾灣如同他的「第二個家」，當地治安環境、公園與都市森林規畫、房租及人口政策等，成為他思考台北市政建設時的重要參考。
楊嘉猷表示，南加生活經歷讓沈伯洋提出的「把台北變成世界的台北」有了更具象的城市想像。他最看重沈伯洋對台灣自由民主及主權在民理念的堅持，希望這些理念能夠在未來的施政中得到充分發揮，他相信沈伯洋當選後也一定會再次回到南加。
楊嘉猷表示，自己雖因年紀較大不便返台，仍在家持續關注開票結果；他認為不少南加鄉親已返台助陣，海外支持者的凝聚力對沈伯洋相當重要。 沈伯洋2011年至2017年曾在爾灣生活，並於爾灣加大攻讀博士，他曾把當地視為第二個家，尤其重視治安、公園綠地、都市規畫與房租人口政策等經驗。 楊嘉猷最看重沈伯洋對台灣自由民主與主權在民理念的堅持，並希望這些價值能落實到未來施政中；同時也期待他把台北打造為世界的台北。
精華 FAQ
楊嘉猷表示，自己雖因年紀較大不便返台，仍在家持續關注開票結果；他認為不少南加鄉親已返台助陣，海外支持者的凝聚力對沈伯洋相當重要。
沈伯洋2011年至2017年曾在爾灣生活，並於爾灣加大攻讀博士，他曾把當地視為第二個家，尤其重視治安、公園綠地、都市規畫與房租人口政策等經驗。
楊嘉猷最看重沈伯洋對台灣自由民主與主權在民理念的堅持，並希望這些價值能落實到未來施政中；同時也期待他把台北打造為世界的台北。
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