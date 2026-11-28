奇諾岡歡樂年華長青會資深成員楊文章，近日接棒出任2027年會長。雖然已屆80歲，但他依然身體硬朗、精神飽滿，不僅看不出明顯的肌肉流失，腿部力量更是令人佩服。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 80歲的楊文章以自創9式晨間拉伸操、每週匹克球與高蛋白早餐，連同規律睡眠，長年維持良好體能與腿力。

奇諾岡歡樂年華長青會資深成員楊文章，近日接棒出任2027年會長。雖然已屆80歲，但他身體硬朗、精神飽滿，不僅看不出明顯的肌肉流失，腿部力量更是令人佩服。他每天堅持運動，還有一套自創的晨間拉伸操及營養早餐，七年來持之以恆，成為維持體能的生活習慣。

記者啟鉻╱攝影

在長青會舉行的會長交接儀式上，楊文章與新任領導團隊合影時，率先在前排蹲下，以蹲姿配合拍照。直到合影結束，他才輕鬆起身，整個過程動作自然、毫不費力，展現出良好的腿部力量與身體靈活度。

楊文章表示，六年前因背部疼痛而求醫，醫師建議他做一系列拉伸動作。他在此基礎上自行整理、歸納，逐漸形成一套九個動作的晨間運動。每天早晨下床前，他就在床上完成整套動作，每個動作約一分鐘，加上中間休息，總共約需15分鐘。這套運動主要是拉伸脊椎、舒展膝部關節 ，並強化核心肌群。

楊文章表示，六年前因背部疼痛而求醫，醫師建議他做一系列拉伸動作。他在此基礎上自行整理、歸納，逐漸形成一套動作的晨間運動。圖為楊文章演示。（記者啟鉻／攝影）

整套動作包括：一、雙腿帶動脊椎上下擺動；二、彎曲雙腿，帶動脊椎左右擺動；三、向上抬腿，左右腿交替活動腳尖與腳跟；四、交替抱腿，向身體兩側發力，拉伸脊椎；五、雙腿交叉扭轉，類似麻花狀，幫助放鬆脊椎；六、分別向身體兩側側臥，依個人能力上下抬合雙腿，鍛鍊核心肌群；七、雙腿模仿踩腳踏車的動作；八、採俯臥姿勢，模仿響尾蛇，以雙臂支撐抬起上半身，伸展頭部及頸椎、脊椎與胸椎；九、同樣採俯臥姿勢，模仿飛雁，雙臂與雙腿同時發力，鍛鍊相關肌肉。除了後兩個動作是臥姿，其它動作都是平躺。

楊文章說，這套動作平日每天練習，周末還會增加次數，至今已堅持七年，自己感覺效果良好。除了晨間拉伸，他每周還打兩場匹克球，至今已有六年多，並擔任長青會匹克球隊隊長。此外，他也喜歡玩摜蛋紙牌遊戲，藉此鍛鍊思考與反應能力。他認為，身體與腦力都需要持續活動，才能保持良好狀態。

在飲食方面，楊文章也有自己的堅持。他認為，維持肌肉量除了運動，也要注意蛋白質攝取，因此每天早餐都準備多種食材，營養內容相當豐富，包括牛奶、南瓜子、芝麻粉、核桃、碧根果（Pecan）等，水果則有蘋果、香蕉、酪梨（Avocado），另外還搭配一顆水煮蛋及半片吐司。他說，這套包含約十種食材的早餐，已經持續吃了十多年，成為每天補充營養的重要來源。

楊文章來自台灣，年輕時便有健身習慣。無論在台灣工作，還是移民美國後求職，他從事的都是會計、金融相關工作，但工作之餘始終沒有放棄運動，過去經常打網球、打高爾夫球，退休後則愛上匹克球，成為日常健身的重要項目。

除了運動與飲食，他也相當重視睡眠，每晚通常睡八至九個小時。他說，偶爾半夜醒來，也不會拿起手機或打開電腦、電視，而是繼續躺在床上休息，不久便能再次入睡。