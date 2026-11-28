美國海寧同鄉會多名前任會長及資深僑領近日召開記者會，針對第15屆領導層改選所引發的爭議，向僑界說明情況。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國海寧同鄉會第15屆改選遭質疑程序不公，多名前會長與資深僑領召開記者會，要求依會章重新公開選舉，保障會員參與權益。

美國海寧同鄉會多名前會長及資深僑領近日召開記者會，針對第15屆領導層改選引發的爭議，向僑界說明情況，並呼籲現任領導集體能尊重會章、正視民意，重新舉行公開公平公正的選舉，保障全體會員的參與權益。

出席記者會的包括創會會長何奇、名譽會長李善榮、莫華鋒、最高顧問馬世駿、最高顧問兼原秘書長馬玉強、原副會長何文源等20多名資深僑領及鄉親。大家提出三項訴求，首先是正視鄉親民意，對107名以上會員的聯名訴求做出正面回應，認真檢討此次選舉程序。其次是依照會章重新改選，公開通知全體會員，讓廣大鄉親充分參與，透過公開、公平、公正的程序選出新一屆領導團隊。最後維護同鄉會團結與歷史傳承，希望相關人士以大局為重，放下個人立場，回歸制度，避免損害多年建立的鄉親情誼及組織聲譽。

名譽會長李善榮呼籲同鄉會尊重會章、正視民意，重新舉行公開公平公正的選舉，保障全體會員的參與權益。（記者張宏／攝影）

李善榮表示，現任會長和監事長在任期屆滿後，原應依照會章公開通知會員，廣泛徵詢鄉親意見，按照既定程序進行換屆改選。然而，此次選舉據稱僅由內部28人以舉手方，決定新一屆會長及監事長人選，未經公開選舉程序，也未充分保障廣大會員的參與權，引起鄉親對選舉程序及公正性的質疑。

馬世駿強調，召開記者會並非為個人恩怨，也不是爭奪職位或利益，主要目的是捍衛會章、尊重民意，維護全體會員應有的權益。美國海寧同鄉會及相關廟宇是歷代鄉親共同捐獻、出錢出力建立的成果，屬於全體海寧鄉親，不應成為少數人的私人資產。領導層改選必須遵守會章，尊重會員意願，延續創會初心。

目前已有多名鄉親聯名，並多次透過報章表達反對意見。多屆歷任會長亦曾提出勸告，希望第14屆理監事會及現任會長唐上勝、監事長林正權正視問題，聽取民意，檢討選舉程序上的不足，然而相關訴求至今仍未獲得與會人士認為適當的正面回應。

本報記者多次電話並留言聯繫現任會長唐上勝，但未得到其對此的說法。