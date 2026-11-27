洛杉磯一個台灣與香港移民家庭，培養出一對表現出色的足球兄妹。其中，妹妹江昱琦（中）近期正式入選台灣國家隊相關梯隊，將於11月30日至12月6日前往中國蘇州參賽。（江典儒提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯台港移民家庭培養出足球兄妹，妹妹江昱琦入選台灣代表隊相關梯隊，赴台集訓並將前往蘇州比賽，也藉足球尋根認識文化。

洛杉磯 一個台灣與香港移民 家庭，培養出一對表現出色的足球兄妹。其中，妹妹江昱琦（Alyson Kiang）近期正式入選台灣代表隊相關梯隊，將於11月30日至12月6日前往中國蘇州參賽。江昱琦對這次旅程相當期待，因為這不只是一次前往台灣及中國的旅行，更難得的是能以台灣代表隊球員身分參與比賽，透過足球進一步認識自己的文化根源。

兄妹倆從小在洛杉磯長大，父親江典儒（Daniel Kiang）來自台灣，母親來自香港，兩人都是第一代移民，他和妻子小時候都沒有踢足球經驗。

妹妹江昱琦出生於2012年，目前14歲，就讀爾灣Northwood High School高中9年級，同時效力於女子足球俱樂部SoCal Blues的U15梯隊。江典儒指出，該俱樂部是全美頂尖女子足球隊伍之一，同年齡層曾排全美前三，目前排第四。

他說，江昱琦表現亮眼，入選台灣隊參加2026東亞足球聯盟U15女子錦標賽。據悉，江昱琦是這次台灣代表隊唯一獲選的海外球員。

江典儒表示，江昱琦為了適應時差、氣候及比賽環境，已提前飛往台灣，展開約兩周半的行程。她先與台中藍鯨（Taichung Blue Whale）俱樂部共同訓練數日，隨後前往台北與台灣代表隊會合，進行正式集訓。這次因父母必須留在美國陪伴哥哥江昱軒參加重要足球賽，無法請長假，便由祖母陪同江昱琦前往台灣及中國參賽。

哥哥江昱軒（Darren Kiang）出生於2010年，目前就讀高中11年級，效力於Total Futbol Academy U17 MLS Next Homegrown梯隊。江典儒表示，該隊實力位居全美同年齡層前一、二名，去年曾奪下全國冠軍。隨著江昱軒進入大學足球招募的關鍵階段，他近期也將前往亞利桑納州鳳凰城，參加一場吸引超過30所大學教練到場觀察球員表現的錦標賽，爭取獲得大學球隊青睞的機會。

事實上，足球早已融入兄妹倆的日常生活，成為成長過程中不可或缺的一部分。江典儒表示，江昱琦5歲開始接觸足球，雖然期間也嘗試過其他球類運動，但始終對足球情有獨鍾。更重要的是，兄妹倆與球隊隊友及其家庭建立深厚情誼，許多人從小一起踢球、長大，足球也成為彼此交流、維繫感情的共同語言。

如今，江昱琦每周投入至少15至20小時在足球上，除了高中校隊及俱樂部訓練，周末還經常參加聯賽和錦標賽，有時甚至需要跨州比賽。江典儒形容，女兒的足球生活幾乎就像一份兼職工作，必須在課業、校隊訓練、俱樂部活動及各項賽事之間妥善分配時間。

談到愛上足球的原因，江昱軒在父親以電話擴音方式接受訪問時笑說，他身為亞裔孩子，很早就意識到身高可能不如籃球選手，因此選擇踢足球。身為左腳球員，他從小便崇拜同樣以左腳踢球的阿根廷球星梅西（Lionel Messi），也因此逐漸對足球產生熱情。對他而言，足球不只是運動，更讓他在球場上結識許多志同道合的朋友，建立深厚友誼。

足球則讓原本較為害羞的江昱琦逐漸建立自信。江典儒觀察，女兒加入球隊後，透過長期訓練及團隊合作，慢慢打開自己，也與隊友培養出緊密情誼，如今最要好的朋友幾乎都來自足球圈。他也發現，能夠長期投入高競技水準俱樂部的孩子，背後往往有相當投入、同時重視教育的家庭，讓孩子在追求運動表現的同時，也能兼顧學業。

洛杉磯一個台灣與香港移民家庭，培養出一對表現出色的足球兄妹。（江典儒提供）

江昱琦因表現亮眼，將代表台灣隊參加2026東亞足球聯盟U15女子錦標賽。據悉，江昱琦是這次台灣代表隊唯一獲選的海外球員。（江典儒提供）