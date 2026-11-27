美國飛虎隊傳播協會會長虞清（左二）、中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強（右二）和美華聯主席張勇（右一）等親切慰問飛虎隊百岁老兵Mel McMullen（中）。（主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國飛虎隊傳播協會舉辦十周年感恩之夜，回顧飛虎隊與中美共同抗戰歷史，並邀政要致敬老兵、凝聚民間友誼與和平理念。

今年正值美國建國250周年和飛虎隊成立85周年，同時也是美國飛虎隊傳播協會成立十周年。美國飛虎隊傳播協會日前舉辦首屆南加企業峰會暨飛虎隊感恩慈善晚宴，共同回顧中美並肩抗戰的歷史，促進中美民間友誼。

美國飛虎隊傳播協會會長虞清表示，85年前平均年齡僅20多歲的美國飛虎隊員駕駛戰機奔赴中國戰場，以青春與生命寫下中美共同抗戰的歷史篇章。這段跨越國界的友誼，至今仍具有重要的歷史與時代意義。而十年前，在陳納德將軍夫人陳香梅的啟發與指導下，美國飛虎隊傳播協會正式成立，十年來協會始終秉持緬懷飛虎英雄、致敬犧牲烈士、促進中美友好、推動世界和平的初心，致力搭建民間交流橋樑，讓飛虎隊精神在新時代持續傳承。

中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強慰問飛虎隊百歲老兵Mel McMullen和其家人及陳納德的孫女Janet Lee Chennault。他表示，「飛虎隊」的故事是一段光輝歷史，見證中美兩國人民在捍衛正義與和平過程中，相互尊重、並肩作戰的歷程。

聯邦眾議員趙美心、加州新副州長馬世雲、加州眾議員方樹強、加州參議員Bob Archuleta等出席或贈送賀信。趙美心表示，美國加入二戰後，有成千上萬的人挺身而出投身戰場，包括兩萬美籍華人，她的父親就是其中之一。她的父親終其一生都為自己曾參與這段歷史感到自豪，她也為父親感到驕傲。

美國飛虎隊傳播協會日前舉辦首屆南加州企業峰會暨飛虎隊感恩慈善晚宴。（記者張宏／攝影）

美國飛虎隊傳播協會日前舉辦首屆南加州企業峰會暨飛虎隊感恩慈善晚宴，邀集政商學及社區代表齊聚一堂。（主辦方提供）