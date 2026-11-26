「大濛」映後座談，由洛杉磯加大（UCLA）教授白睿文（Michael Berry，右）主持，分享電影創作歷程與幕後故事。（AWFF提供）

AI摘要 文章摘要整理： 《大濛》與多部台灣短片赴洛杉磯參與奧斯卡獎季宣傳，透過放映、座談與產業交流，擴大台灣電影在美國影視圈的能見度。

代表台灣角逐第99屆奧斯卡 最佳國際影片獎的「大濛」，近期由導演陳玉勳及監製葉如芬、李烈率主創團隊來到洛杉磯 ，與動畫短片「螳螂」、劇情短片「自主揮棒」和紀錄短片「她的碎片」共同展開奧斯卡獎季宣傳。

駐洛杉磯台北經文處臺灣書院與文化內容策進院（TAICCA）合作，安排多場放映、映後座談及產業交流活動。「螳螂」導演謝文明與「自主揮棒」導演黃聖鈞也親赴洛杉磯，透過公開放映、邀請制專場及映後交流，向美國影視業界及觀眾介紹台灣電影。

系列活動結合影展公開放映與產業推廣，例如在第12屆亞洲世界電影節（AWFF）舉辦「Focus on Taiwan」台灣日電影專場，另與好萊塢 會員制私人俱樂部、影視娛樂媒體The Wrap及國際紀錄片協會（IDA）等平台合作，安排邀請制特別放映、創作者對談及產業交流活動。

臺灣書院表示，今年參與奧斯卡獎季宣傳的四部作品類型不同，反映台灣電影創作題材與敘事風格的多樣性。透過與國際影展、影視媒體及專業產業組織合作，不僅讓台灣影人直接與美國觀眾及業界交流，也擴大台灣電影在好萊塢專業社群的曝光。未來文化部將持續與文策院合作，深化與國際影視平台及產業網絡的連結，協助台灣作品拓展海外市場及國際合作機會。

劇情短片「自主揮棒」導演黃聖鈞（右一）於映後座談後與現場觀眾交流互動。（AWFF提供）

臺灣電影團隊齊聚第12屆亞洲世界電影節「Focus on Taiwan」臺灣電影專場，攜手為第99屆奧斯卡金像獎造勢。（AWFF提供）

臺灣奧斯卡代表片「大濛」主創團隊與現場觀眾。（AWFF提供）

動畫短片「螳螂」導演謝文明於映後座談分享創作理念，右一為擔任主持人的「台北追緝令」導演、UCLA教授黃嘉智（George Huang）。（AWFF提供）