藍立威以筆名Hudson Wei出版英文小說「ABACUS」，以三代家族故事為靈感，橫跨中國、台灣與美國。（藍立威提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台美作家藍立威花5年追查祖父與家族三代歷史，將戰亂遷徙、二二八創傷與移民家庭的人情觀寫成英文小說《ABACUS》。

「在成為阿公、阿嬤以前，他們究竟是怎樣的人？」在美國長大的台裔下一代，熟悉長輩對讀書與成家的期望，卻未必知道他們經歷過的戰爭、遷徙與創傷。台美作家藍立威（本名Lee Way Lan，筆名Hudson Wei）直到祖父藍華瑾過世後，透過親屬訪談才得知，祖父曾在二二八事件 前後遭人毒打、藏身壁櫥避難。這段沉默數十年的往事，促使他花約五年追尋三代家史，寫成英文小說「Abacus」。

「ABACUS」橫跨三代，從戰亂中國寫到戰後台灣，再到當代美國，探討移民家庭的遷徙、野心與犧牲，以及世代間未言明的創傷。藍立威表示，小說核心人物以他的真實親人為原型，遷徙路線、職業經歷與許多家庭大事均取材自家族歷史與研究。

藍立威出生於紐約，七歲前由祖父母在台北撫養，現居南加州。他記憶中的祖父藍華瑾菸不離手，常說「戒菸會要我的命」，最後活到96歲。

他記得兒時常被祖父穿上西裝，帶去探望一名老婦；兩人低聲交談數小時，有時笑聲一起，又立刻壓低，留他一人在外看漫畫。多年後訪談親人才知，這名老婦曾在戰亂年代替祖父爭取求學機會，也協助他離開中國赴台；她後來成為小說人物「梅姨」（Auntie May）的靈感來源。疫情期間藍華瑾過世，藍立威訪問姑媽、姑丈，才逐漸拼湊出祖父的過去：湖北武漢人，少年因求學離鄉，隻身輾轉河南、重慶等地，在戰亂中一路南下赴台，最後在屏東與具有原住民血緣的祖母成家。

二二八險丟性命

依親屬訪談轉述，二二八事件前後，從事會計、無政治背景的藍華瑾遭不明人士毒打重傷，由雇主協助藏在壁櫥約三周躲避追查，最後由一名家族友人出面求情才保住性命。這段幾乎奪命的經歷，數十年不曾出現在餐桌談話，藍立威直到2022年才首次聽聞，坦言慚愧，也體會到類似的歷史斷層，可能存在於許多台美家庭。

赴台後，藍華瑾憑會計專長在公部門升遷，晚年經李登輝時期任命，出任台北自來水事業處主計室主任。每逢過年，家中總有人登門道謝，藍立威後來才明白，那是祖父多年運用人脈，協助不少流離失所的外省人謀得公職，讓這些家庭在台灣落地生根。外界一度以為他嗜賭麻將，其實同桌多是地檢署官員、校長、出口業者，他在意的不是輸贏而是人情。他常告訴孫子：「錢像水一樣流動，懂得水往哪流，才能取水照顧所愛的人。」

祖父金錢、人情觀 是書名的由來

當年只想拿零用錢打電動的藍立威並未把這句話放心上。大學畢業後，他進入律師事務所擔任初級助理，前後約三年。他說，入職最初約六周曾完全滿足於這條職涯，之後逐漸萌生不同想法，最終離職，前往中國與台灣旅行，意外踏進台灣流行樂圈；之後赴紐約學表演，白天靠詐欺調查維生，定居洛杉磯後投入影視工作，最終成為認證舞弊稽核師，專責追查異常資金。回頭再看，他才驚覺祖父看待金錢與人情的方式早已傳給自己，也成為書名「ABACUS」（算盤）的由來。

「ABACUS」目前以英文出版，可在Amazon購買。他正透過IngramSpark建立更廣的發行通路，盼未來爭取在邦諾書店（Barnes & Noble）等實體書店上架；另有台灣出版社表達興趣，盼推出中文版。

藍立威幼年時與祖父藍華瑾合影。他在祖父過世後訪談親屬，才逐漸拼湊出祖父經歷戰亂、遷徙及二二八事件的往事。（藍立威提供）

藍立威幼年時與祖父藍華瑾在台灣出遊合影。藍立威七歲前由祖父母在台北撫養，童年與祖父相處的記憶，日後也成為他追尋家族歷史的重要起點。（藍立威提供）

台美作家藍立威（Lee Way Lan），以Hudson Wei為筆名，花約五年追尋家族歷史並寫成英文小說「ABACUS」。（藍立威提供）