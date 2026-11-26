一名旅客在洛杉磯國際機場點了幾杯酒，結帳時發現，原本120.25元的酒水帳單，自動加了24.05元小費。（Reddit@8moves）

AI摘要 文章摘要整理： LAX一名旅客因航班延誤在餐廳酒吧消費，帳單被自動加收20%小費後，結帳又被追問是否再付，事件引發網友與消費透明度討論。

班機一再延誤，一旅客在洛杉磯國際機場 （LAX ）點酒打發時間，結帳時發現，原本120.25元的酒水，自動加了24.05元小費 ，最後帳單總額達156.63元，還被詢問是否想給更多小費。

根據加州郵報報導，該旅客在Reddit貼出11月14日的帳單，消費地點是洛杉磯國際機場第四航廈的Crowns LAX餐廳酒吧（Crowns LAX Restaurant and Bar）。帳單列有啤酒、辣味瑪格麗特等酒品，並寫明消費超過75元，就會自動加收20%小費。旅客說，當天班機一再延誤，在航廈裡沒多少選擇，才在這家餐廳消費。他還在原帖指出，帳單已加收小費，付款時還被詢問要不要再給額外的小費。

帳單貼出後，有網友問，這20%是按整筆消費計算，還是只算超過75元的部分？從明細可見，酒水的稅前金額為120.25元，加收的24.05元正好是整筆酒水消費的20%。

加州郵報表示，已向餐廳及機場詢問。旅客貼出的帳單可見小費規則，但至於當天該旅客點單前，菜單是否已清楚標示這筆費用，仍待確認。

加州檢察長辦公室指出，餐廳和酒吧可將強制費用與餐飲價格分開列示，但必須在菜單、廣告等標示價格的地方清楚、醒目揭露，並說明費用用途。若和親友一起點餐或續杯，點單前可以先看加收門檻，刷卡前再核對明細，確認總額是否已含小費。

帳單上同樣寫著「小費」，稅務處理也有差別。根據加州稅費管理局規定，顧客自行決定給多少的小費，通常不計入銷售稅的計算基礎。若是餐廳強制加收的費用，即使帳單把它列為小費，或店家事後將這筆錢付給員工，仍須計入應稅金額。

餐飲科技公司Popmenu今年3月對全美1000名成年消費者進行調查，44%受訪者表示，今年給的小費比去年少。35%受訪者表示在餐廳少給小費，24%則表示減少給雜貨外送員的小費。調查也發現，付款螢幕跳出小費選項時，59%受訪者覺得有壓力要給。

旅客在Reddit表示，消費地點是LAX第四航廈的Crowns LAX Restaurant and Bar，被自動收的小費金額正好是稅前酒水金額的兩成。圖為示意圖。（LAX提供）