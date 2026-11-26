台積電擬在德州布拉索斯縣大學城南側興建先進晶圓廠，圖為預定廠址周邊景象。（取自Google街景）

AI摘要 文章摘要整理： 台積電正評估在德州布拉索斯縣興建2奈米先進晶圓廠，若成案可創造2099個職位；目前租稅優惠申請已進入審議，仍待最終投資決定。

繼亞利桑納州 之後，德州 有望成為台積電 在美國另一處先進晶片生產基地。根據布拉索斯縣（Brazos County）政府公布的資料，台積電正評估斥資226億元在當地興建先進晶圓廠，採用2奈米或更先進製程，預計創造至少2099個直接就業機會，平均年薪13萬3000元。相關租稅優惠申請已進入審議程序，當地學區將於12月10日舉行公聽會，討論為期十年的房產稅優惠協議，但設廠計畫仍有待台積電作出最終投資決定。

布拉索斯縣政府23日公布，台積電已依據德州「就業、能源、科技與創新計畫」（JETI）提出申請，評估在當地興建先進半導體製造園區。預定廠址位於布拉索斯縣第一選區，屬大學城（College Station）的市界外管轄區（ETJ），並在大學城獨立學區（College Station ISD）範圍內。

根據申請文件，該計畫包括興建一座先進晶圓廠，生產採用2奈米或更先進製程的邏輯晶片，主要應用於人工智慧（AI）、高效能運算及行動裝置。縣政府指出，該計畫為半導體製造設施，而非資料中心。

布拉索斯縣政府24日轉發大學城獨立學區新聞稿，指出德州主計長已建議將台積電的租稅優惠申請交由州長及學區審議。學區教育委員會將考慮是否與台積電簽訂協議，針對符合資格的資產，設定學區維護及營運房產稅的課稅估值上限，期限為十年；用於償還學區債務本息的房產稅，則仍按完整課稅估值徵收。

學區教育委員會訂於12月10日下午5時，在大學城1812 Welsh Ave.的學區教育委員會會議室舉行公聽會，除討論台積電的租稅優惠申請，也將審議把約3232英畝土地劃設為「台積電第一號再投資區」的提案，以利學區審議相關租稅優惠協議。有意發言的民眾可事先透過學區官網登記。

依據德州相關規定，租稅優惠協議須獲州長及學區雙方同意，才能繼續推進。若涉及縣政府提供的投資優惠，則須由布拉索斯縣政委員會另行審議。各項地方投資獎勵協議的公聽會及最終表決，均將在公開會議中進行。

布拉索斯縣行政主管Trevor Lansdown表示，這項潛在投資有望為當地帶來重大轉變，除創造直接及間接就業機會，也將帶動地方企業發展，讓年輕世代有更多留在家鄉發展事業的機會。

布拉索斯縣政府目前正與大學城、布萊恩市（Bryan）、大學城獨立學區、德州農工大學（Texas A&M University）及大布拉索斯夥伴組織（Greater Brazos Partnership）合作，評估台積電投資案。縣政府近期也將舉行市民大會，回應居民疑問，並透過專屬網頁公布計畫資訊及公開會議安排。縣政府強調，提出租稅優惠申請是投資評估程序的重要一步，整項設廠計畫仍須取得相關批准，並取決於台積電的最終投資決定。