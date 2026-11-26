洛杉磯市議會近日收到一項動議，建議研究為部分長者及身障租戶凍結租金。圖為洛杉磯華埠公寓示意圖。（記者劉子為╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯市議會研議為受租金穩定條例規管的長者與身障租戶凍租，並以補貼或房產稅抵免補足房東漲幅，但華埠等住戶能否受惠仍取決於住宅是否在管制範圍內。

租金 年年漲，退休收入卻未必跟得上。洛杉磯 市議會近日收到一項動議，建議研究為部分長者及身障租戶凍結租金，房東原本可收取的漲幅，則考慮由公共資金補貼，或透過房產稅抵免補足。華埠 也在全市評估範圍內，但租戶能否受惠，首先要看住的單位是否受洛市租金管制。

洛市第14選區市議員Ysabel Jurado於11月18日提交動議，建議市議會指示洛杉磯市住房局（Los Angeles Housing Department）與相關部門，在接獲指示後90天內提出報告，評估能否先推出試辦計畫，再建立長期方案。動議鎖定住在「租金穩定條例」（RSO）涵蓋單位的長者及身障租戶。

按動議引用的方案，符合資格的租戶可繼續付原來的租金，房東可獲得相當於漲幅的補貼。一種做法是從租戶保障、防止無家可歸或長者與身障服務等經費中撥款。另一種是讓房東把租戶凍結後的租金與最高可收租金之間的差額，用來抵減房產稅。住房局也將評估能否為只有少量出租單位的小房東設計不同的補貼方式。

動議以紐約市為參考。紐約市財政局指出，當長者租戶獲准凍租，房東可取得等同豁免漲幅的房產稅抵免。至於洛杉磯，動議要求住房局估算有多少家庭可能符合資格、開辦需要多少經費，以及是否須修改現行法規，也要按郵遞區號和市議會選區評估影響。

本報9月曾報導，洛杉磯華埠多棟可負擔住宅的租戶到市政廳要求凍租。租戶團體當時指出，不少成員居住的低收入住房、稅收抵免住宅或長者住宅，不受洛市「租金穩定條例」漲租限制。對這些住戶而言，提案雖然談到長者租金，若所住單位在「租金穩定條例」範圍外，依目前動議，就不在這項方案的評估對象內。

洛市住房局表示，目前受「租金穩定條例」規管的單位，2026年7月1日至2027年6月30日的年度漲租上限為3%。租戶可在市府的ZIMAS系統（https://zimas.lacity.org/）輸入住址，查看住房欄的「租金穩定條例」標示。若查詢結果顯示「Yes」，表示該物業至少有一戶受規管，仍須確認自己所住的單位。新提案目前要求的是可行性評估，凍租資格和實施時間仍待研議。